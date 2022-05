EUR/GBP : l’euro amorce un retournement haussier face à la livre

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

L’EUR/GBP au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances pour la première fois depuis janvier 2021

Le changement de ton radical de la BCE permet à l’EUR/GBP d’amorcer un retournement haussier

L’euro a perdu du terrain face à la livre au cours des derniers jours, mais a bel et bien amorcé un retournement haussier à plus long terme. L’EUR/GBP a formé une figure de retournement en tête et épaules inversées au cours des derniers mois et a récemment dépassé sa moyenne mobile à 200 séances pour la première fois depuis janvier 2021, poussant ainsi à adopter une opinion haussière de l’EUR/GBP.

La raison de ce revirement haussier de l'EUR/GBP est le changement de ton très hawkish de la Banque centrale européenne au cours des dernières semaines. La plupart des membres dovish de la BCE ont rejoint le camp des officiels hawkish, c'est à dire en faveur d'un resserrement rapide de la politique monétaire en raison de l'inflation galopante.

L'influent gouverneur de la Banque de France, qui représente généralement le camp dovish au sein de la BCE, a récemment déclaré que la BCE devrait revenir à des taux directeurs positifs d'ici la fin de l'année, soit une hausse des taux d'au moins 50 points de base.

Compte tenu de toutes les voix en faveur d’une accélération du resserrement monétaire de la banque centrale européenne, une hausse des taux lors de la réunion de juillet semble désormais évidente. La question reste cependant posée quant à l'ampleur de cette première hausse de taux en plus d'une décennie. Les opérateurs de marché s'attendent actuellement à une hausse de 23 points de base des taux lors de la réunion de juillet.

De l’autre côté de la Manche, la Banque d’Angleterre devrait continuer à relever ses taux à un rythme soutenu au cours des prochains mois en raison de l’inflation galopante. Cependant, le comité semble désormais être tout aussi préoccupé par les risques de récession que par l'inflation, ce qui laisse penser que la banque centrale n'accélérera pas le rythme de ses hausses de taux.

L’EUR/GBP au-dessus de sa MM200 séances pour la première fois depuis janvier 2021

Graphique journalier du cours de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’EUR/GBP tenter un retournement haussier majeur depuis ce mois de mai après la formation d’une figure en tête et épaules inversées et son passage au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances.

Cette configuration ressemble grandement à celle inversée de début 2021 qui avait précédé une tendance baissière d’un an du taux de change. Peut-être que cette fois-ci la configuration s’avérera mauvaise, mais tant que le taux de change ne repasse pas nettement en dessous de sa moyenne mobile à 200 séances, les perspectives de fond sont haussières.

Plusieurs résistances seront à surveiller si l’EUR/GBP rebondit, à commencer par le récent plus haut à environ 0,86£. A long terme, la prochaine résistance majeure est la ligne de cou de l’ancienne figure de retournement en tête et épaules à environ 0,89£.

En cas de repli sous la moyenne mobile, les perspectives seraient neutres. Un trading range entre 0,86£ et le plus bas à 0,83£ serait à prévoir.

