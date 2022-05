Morning Meeting Forex : Le dollar marque une pause; GBP/USD, la livre boosté par l’emploi

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier CT 94 87,3 AUD/USD Baissier 0,7054 0,677 EUR/AUD Neutre 1,528 1,459 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,036 MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,86 0,837 EUR/JPY Neutre 140 132,2 Canal baissier EUR/USD Baissier 1,064 1,034 Rebond GBP/JPY Neutre 164,3 155,25 GBP/USD Baissier 1,264 1,208 Résistance intermédiare 1,2400 NZD/USD Baissier 0,653 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,8457 Test résistance /Surachat USD/CAD Neutre 1,339 1,2712 USD/JPY Neutre 135 126,95 Consolidation

La progression du dollar se stabilise avec le yuan chinois

Le dollar s'est déprécié par rapport aux autres grandes devises pour la troisième journée consécutive hier, tempérant un long rallye, les investisseurs ayant retiré leurs fonds et réduit les anticipations sur les hausses des taux d'intérêt américains à la suite de commentaires de membres de la Fed excluant une hausse de 75 pb pour le moment.

Le yuan chinois s'est également stabilisé après une chute brutale qui l'a fait baisser de plus de 6 % en un mois. Il s'est échangé pour la dernière fois à 6,7795 par dollar. L'euro a légèrement augmenté ainsi que les devises des Antipodes qui ont progressé d'environ 0,5 % chacune.La banque centrale d'Australie a envisagé une hausse plus importante des taux d'intérêt lors de sa réunion de mai, selon les minutes publiées ce matin, ce qui constitue un signe fort qu'elle augmentera à nouveau ses taux en juin.

La livre sterling a rebondi d'environ 1,5 % depuis son plus bas niveau en deux ans et a atteint 1,2390 USD ce matin après les chiffres de l’emploi. Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement baissé à 3,7 % au premier trimestre 2022, le chiffre le plus bas depuis 1974 et inférieur à 3,8 % pour la période précédente et aux prévisions de 3,8 %. Pour la première fois depuis le début des statistiques, il y a moins de chômeurs (1,257 million) que d'offres d'emploi, qui ont atteint un nouveau record de 1,295 million.

Contre les devises des pays émergents, Le billet vert a atteint un nouveau record sur la roupie indienne et son plus haut depuis 2020 sur la rupiah indonésienne.

Le yuan chinois a toutefois fini par reprendre pied, Shanghai étant sur le point de sortir de sa torpeur. La ville a enregistré trois jours consécutifs sans nouveaux cas de COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, une étape qui, dans d'autres villes, a signalé le début de la levée des restrictions. Une pause dans la chute du yuan ainsi qu'un apaisement de la volatilité des marchés en général ont mis en pause les gains du dollar, pour le moment.

Les apparitions d'une poignée d'intervenants de la Réserve fédérale mardi, dont le président Jérôme Powell ce soir à 20H00, seront suivies de près à la recherche d'indices permettant de savoir si les anticipations de taux à court terme pourraient devenir encore plus agressives.

Les marchés à terme s'attendent à des hausses consécutives de 50 points de base en juin et juillet et à ce que le taux d'intérêt de référence américain atteigne 2,75 % d'ici la fin de l'année. Toutefois, on s'attend de plus en plus à ce que les autres banques centrales rattrapent leur retard.

L'écart entre les rendements réels allemands et américains à 10 ans s'est réduit de plus de 30 points de base ce mois-ci et les banques centrales de Grande-Bretagne et d'Australie ont relevé leurs taux.

GBP/USD : Rebond dans une tendance baissière

Le câble (GBP/USD) effectue un rebond qui le voit se confronter à une première résistance mineure constituée par une droite de polarité sur 1,2400, passage aussi de la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. Le dépassement de ce niveau serait un signal positif qui pourrait voir sa progression s’étendre vers la résistance plus importante à 1,2640, droite horizontale et passage de la moyenne mobile à 34 périodes.

Cependant, sous ce dernier niveau, la tendance de moyen terme reste baissière et l’objectif reste le support de Mai 2020 à 1,2080.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

