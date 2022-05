Morning Meeting Forex : Le dollar australien impacté par la baisse de la production chinoise ; EUR/CHF, un obstacle à franchir

Content :

La baisse de la production en Chine fait baisser le dollar australien

EUR/CHF : La moyenne mobile à 200 périodes bloque la reprise haussière

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier CT 94 87,3 Retracement Fibo 61,8% AUD/USD Baissier 9,7457 0,677 EUR/AUD Neutre 1,528 1,459 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,036 MM200 en résistance EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 EUR/JPY Neutre 140 132,2 Correction de la hausse EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 GBP/JPY Neutre 164,3 155,25 GBP/USD Baissier 1,264 1,208 NZD/USD Baissier 0,653 0,592 USD/CHF Haussier 1,005 0,8457 Test résistance /Surachat USD/CAD Haussier 1,339 1,289 USD/JPY Neutre 135 126,95 Consolidation

Le dollar reste sur des niveaux élevés proche de son plus haut de 20 ans contre un panier de devises, les investisseurs recherchant la sécurité en raison des craintes concernant la croissance mondiale, accentuées par les mauvaises données économiques chinoises publiées ce matin, ce qui a fait baisser le dollar australien.

Les tensions géopolitiques persistantes, les perturbations de l'offre mondiale en cours, le ralentissement de l'économie chinoise et une Fed faucon suggèrent que le dollar devrait rester fort.Les marchés tablent sur des hausses de 50 points de base lors des deux prochaines réunions de la Fed, selon l'outil Fedwatch du CME, mais avec la possibilité de hausses plus importantes.

Les mouvements ont été plus marqués pour le dollar australien lors de la session asiatique, qui a chuté, pénalisé par des données chinoises plus faibles que prévu pour avril, alors que les confinements ont fait payer un lourd tribut à la consommation, à la production industrielle et à l'emploi, ajoutant aux craintes d'un fort ralentissement au deuxième trimestre.La production industrielle de la Chine a chuté de manière inattendue de 2,9 % en glissement annuel en avril 2022, manquant les prévisions du marché d'une croissance de 0,4 % et en baisse par rapport à la hausse de 5,0 % en mars. Il s'agit de la première baisse depuis mars 2020.

La livre sterling a souffert, en même temps que l'euro, pénalisée par des chiffres plus faibles que prévu du PIB du premier trimestre. la Grande-Bretagne enregistrera cette semaine des données sur le marché du travail, l'inflation et la confiance des consommateurs.

L’euro contre franc suisse a corrigé sa récente hausse après avoir échoué à franchir la moyenne mobile à 200 périodes. Cette dernière représente le dernier obstacle avant un retour sur les sommets annuels à 1,0612. A court terme, au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes la tendance reste positive.

Un retour sous la zone de polarité entre 1,0340 et 1,0362 mettrait fin à cette reprise haussière et relancerait la baisse de moyen terme.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

