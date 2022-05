Morning Meeting Forex : La BOJ s’inquiète de la baisse du yen ; EUR/USD, retour sur les plus bas de Janvier 2017

Content :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier CT 97,3 84,5 Correction de la hausse AUD/USD Baissier 9,7457 0,677 EUR/AUD Neutre 1,5325 1,459 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,009 MM200 en résistance EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 Rejet résistance EUR/JPY Neutre 140 134,35 EUR/USD Baissier 1,0934 1,034 GBP/JPY Neutre 164,3 151 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,264 1,208 Rupture support 1,2250 NZD/USD Baissier 0,653 0,592 Survente USD/CHF Haussier 1,0025 0,8457 Test résistance /Surachat USD/CAD Haussier 1,339 1,292 USD/JPY Neutre 135 126,95 Consolidation

La BOJ réaffirme sa politique accommodante mais ne souhaite pas voir le yen baisser aussi rapidement

Le dollar américain est resté proche de ses plus hauts niveaux en 20 ans lors de la session asiatique ce matin après la progression d’hier, soutenu par la demande de valeurs refuges, alors que la Russie s'est emportée contre le projet de la Finlande de demander son adhésion à l'OTAN et que la Suède pourrait suivre. Moscou a qualifié l'annonce de la Finlande d'hostile et a menacé de riposter, notamment par des mesures "militaro-techniques" non précisées.

L'indice dollar a atteint un plus haut à 104,82. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a prévenu jeudi que la maîtrise de l'inflation pourrait entraîner des difficultés économiques, mais qu'elle restait sa priorité absolue.

L’euro a enfoncé le support psychologique à 1,0500 et rejoint directement le support mensuel majeur correspondant au plus bas de Décembre 2016/Janvier 2017 à 1,0340.

M. Powell a déclaré qu'il ne pouvait pas promettre un atterrissage en douceur pour l'économie, alors que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour freiner la hausse des prix, qui est proche de son rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

De son côté, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré ce matin que la banque centrale maintiendrait pour l'instant son orientation accommodante sur la trajectoire future des taux d'intérêt, alors que la pandémie de coronavirus continue de peser sur une économie fragile.

Dans le cadre des orientations, la BOJ déclare qu'elle "n'hésitera pas à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires" et s'attend à ce que les taux d'intérêt directeurs à court et à long terme "restent à leur niveau actuel ou à un niveau inférieur".

Cette différence de politique monétaire diamétralement opposé avec la Fed pourrait accentuer la baisse du yen. Cependant, Kuroda, a déclaré que les récents mouvements brusques du yen n'étaient pas souhaitables, faisant écho aux commentaires du ministre des finances, signe que les décideurs politiques se concentrent sur la vitesse des mouvements pour évaluer l'impact de la chute de la monnaie sur l'économie.

M. Kuroda a déclaré que la chute du yen affecterait les ménages et les entreprises de différentes manières, s'abstenant de répéter ses commentaires antérieurs selon lesquels un yen faible était généralement bon pour l'économie japonaise. « Il est important que les taux de change évoluent de manière stable en reflétant les fondamentaux économiques et financiers", a déclaré M. Kuroda au Parlement ce matin. "Les récentes fluctuations brutales et à court terme du yen ne sont pas souhaitables, car elles renforcent l'incertitude et rendent plus difficile pour les entreprises l'établissement de plans d'affaires", a-t-il ajouté.

Ces commentaires laissent planer la possibilité d’une intervention sur le marché des changes. Le yen se renforce depuis hier mais reste très faible.

L’euro dollar rejoint un fort support mensuel

L’euro dollar a fini par casser le support à 1,0500 pour accélérer à la baisse et rejoindre directement le support mensuel à 1,0340. La tendance reste baissière sur la paire sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. La rupture de ce niveau laisserait filer l’euro vers la parité, niveau psychologique.

Toutefois le contact avec le support avec un RSI en zone de survente et un écart des cours avec la moyenne mobile important pourrait donner lieu à une stabilisation ou un rebond à court terme qui prendrait de l’ampleur au-dessus de 1,0500. La tendance négative s’inverserait uniquement au-dessus de 1,0936.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

