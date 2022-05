Morning Meeting Forex : Le dollar progresse encore après le CPI; EUR/JPY, début de correction

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier CT 97,3 88,1 Correction de la hausse AUD/USD Baissier 9,7457 0,677 EUR/AUD Neutre 1,5325 1,459 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,009 MM200 en résistance EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 Test résistance EUR/JPY Neutre 140 134,35 EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Test support GBP/JPY Neutre 164,3 158,2 Test zone de polarité GBP/USD Baissier 1,264 1,208 Rupture support 1,2250 NZD/USD Baissier 0,653 0,592 USD/CHF Haussier 1,0025 0,8457 Surachat USD/CAD Haussier 1,339 1,271 USD/JPY Neutre 135 126,95 Correction de la hausse

Le dollar franchit sa résistance après le CPI

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies hier, après que l'inflation américaine ait diminué moins que ce que les marchés avaient prévu, maintenant la Réserve fédérale sur la voie d'un resserrement agressif de sa politique.

Le billet vert, valeur refuge, a également bénéficié d'un soutien dans le cadre de la chute des actions mondiales, les investisseurs craignant que les banques centrales soient à la traîne pour tenter de freiner les prix à la consommation, la croissance étant déjà confrontée aux risques liés aux confinements prolongés de COVID-19 en Chine.

Les devises plus risquées comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont sombré, de même que les crypto-monnaies.

L'indice dollar, qui mesure le dollar par rapport à six principales devises, a augmenté à 104,22, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2002.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % sur une base annuelle en avril, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 8,5 % enregistrés en mars, mais dépasse l'estimation de 8,1 % des économistes.

Les données suggèrent que l'inflation a peut-être atteint un sommet, mais il est peu probable qu'elle se refroidisse rapidement et fasse dérailler les plans actuels de politique monétaire de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché prévoit une augmentation d'au moins un demi-point de pourcentage du taux directeur lors de chacune des deux prochaines décisions de la Fed, le 15 juin et le 27 juillet.

L'euro est resté à peu près stable à 1,0505 dollar après avoir bénéficié d'un soutien au cours de la nuit, la Banque centrale européenne ayant confirmé les prévisions d'un relèvement de son taux directeur en juillet, pour la première fois en plus de dix ans.

Le yen a continué de bénéficier du soutien de la baisse des rendements du Trésor américain à long terme, qui ont atteint un pic de plusieurs années au-dessus de 3,2 % en début de semaine.

La monnaie japonaise s’est éloignée davantage du plus bas niveau de plus de deux décennies de 131,35 atteint lundi, alors que le rendement du Trésor à 10 ans a reculé à un plus bas niveau de presque deux semaines de 2,862 % dans les échanges à Tokyo ce matin.

La livre sterling s'est étiolée alors que le Brexit faisait à nouveau la une des journaux, le procureur général d'Angleterre et du Pays de Galles ayant informé le gouvernement qu'il serait dans son droit de supprimer de grandes parties du protocole d'Irlande du Nord, selon le journal Times. Par ailleurs, l’économie britannique a progressé de 0,8 % sur un trimestre au premier trimestre 2022, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 1,3 % enregistrée au quatrième trimestre et est inférieur aux prévisions du marché (1 %), selon les estimations préliminaires.

EUR/JPY : La correction pourrait s’étendre

L’euro yen corrige dans une tendance haussière restant au-dessus d’une forte zone de polarité qui correspond à un retracement Fibonacci de 38,2% sur 134,30. Ce niveau est maintenant clé pour la suite surtout que la paire affiche un sommet plus bas que le précèdent, signe de faiblesse.

La rupture de ce soutien important pourrait amener l’euro contre yen sur le retracement de 50% à 132,20 puis vers le retracement de 61,8% proche du seuil psychologique des 130,00.

Pour invalider ce scénario correctif, la paire devra afficher une figure de retournement sur 134,36.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

