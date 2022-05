Morning Meeting Forex : Les chiffres du CPI vont-ils changer la donne ?; GBP/USD, le support de juin 2020 en danger

Content :

Le dollar respire avant les chiffres sur l’inflation aux Etats Unis

Le câble se stabilise sur le support de juin 2020… provisoirement ?

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 90 AUD/USD Baissier 9,7457 0,677 EUR/AUD Neutre 1,532 1.4590 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,009 Test MM200 EUR/GBP Haussier 0,86 0,837 EUR/JPY Haussier 140 134,35 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Consolidation GBP/JPY Neutre 164,3 159,05 GBP/USD Baissier 1,264 1,225 NZD/USD Baissier 0,653 0,592 USD/CHF Haussier 1,0025 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,339 1,271 USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Le dollar respire avant les chiffres sur l’inflation aux Etats Unis

Le dollar s'est maintenu à son plus haut niveau depuis deux décennies par rapport aux principales devises, avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation qui devrait fournir des indications sur l'agressivité de la Réserve fédérale en matière de resserrement de sa politique monétaire.

Le yen a continué à bénéficier d'un répit dans la récente hausse des rendements de référence du Trésor américain, s'échangeant au-dessus des 130,00 yens par dollar, après avoir atteint lundi un plus bas de plus de deux décennies à 131,35. (Voir article par ailleurs)

L’euro reste stable au-dessus des 1,0500 mais ne parvient pas à décoller. Par ailleurs, les devises des antipodes, dollar australien et néozélandais, se sont reprises mais restent sous pression avec la baisse des matières premières liées à une craint que les confinements en Chien fassent reculer la demande mondiale.

Les investisseurs suivront de près la lecture de l'indice des prix à la consommation américain d'avril cet après-midi, afin de déceler tout signe de ralentissement de l'inflation, les prévisions tablant sur une augmentation annuelle de 8,1 %, contre une hausse de 8,5 % enregistrée en mars. L’évolution du billet vert à court terme dépendra de la vigueur du chiffre.

Après que la Fed ait relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 50 points de base la semaine dernière, la plus forte hausse en 22 ans, les investisseurs ont tenté d'évaluer le degré d'agressivité de la banque centrale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une nouvelle hausse d'au moins 50 points de base lors de la réunion de juin de la banque centrale.

Le billet vert a grimpé de près de 9 % cette année dans un contexte où la Fed se montre de plus en plus restrictive et où l'inflation est plus élevée que ce que les décideurs avaient prévu. Le franchissement des 104,00 relancerait la dynamique positive vers 110,00.

Le câble se stabilise sur le support de juin 2020… provisoirement ?

La livre contre dollar a réussi à se stabiliser sur le support de juin 2020 à 1,2250. La tendance reste baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. La rupture des 1,2250 exposerait le câble à une baisse supplémentaire vers 1,2080.

Pour alléger la pression vendeuse, les cours doivent revenir au-dessus de 1,2639. On pourrait alors envisager un véritable rebond vers la droite de polarité à 1,30000.

Support : 1,2250 1,2080

Résistance : 1,2640 1,3000

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE