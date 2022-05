EUR/USD : l’euro marque le pas à un plus bas de 4 ans en attendant l’inflation US

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ euro résiste à l’aversion au risque grâce au ton de plus en plus hawkish de la BCE

L’EUR/ USD consolide dans une zone de support de long terme importante

Le taux de change EUR/USD marque le pas depuis la semaine dernière après avoir plongé jusqu’à un plus bas de 4 ans sous 1,05$. L’euro a été pénalisé ces dernières semaines par une rhétorique de plus en plus hawkish des membres de la Fed et une rhétorique peu hawkish des membres de la BCE, malgré une inflation historique.

Néanmoins, le ton peu hawkish de la BCE s’est très récemment renforcé avec l’influent gouverneur de la Banque de France - la plupart du temps « leader » des colombes - qui s’est rangé avec les faucons. En effet, François Villeroy de Galhau s’est récemment prononcé en faveur d’un retour des taux directeurs de la BCE en territoire positif d’ici la fin de l’année pour répondre à l’inflation galopante.

Ce changement de ton hawkish du gouverneur de la Banque de France, ainsi que de plus en plus d’officiels de la BCE, a permis à l’euro de résister au net regain d’aversion au risque ces derniers jours. L’euro est ainsi resté à l’équilibre face au dollar depuis plus d’une semaine alors que l’ensemble des autres devises majeures ont reculé.

Les cambistes continueront de surveiller de près les discours des officiels de la BCE, puisque c’est cette banque centrale qui a le plus de chance de surprendre au cours des prochains mois en accélérant son rythme de remontée des taux.

Néanmoins, les opérateurs surveilleront également de très près les chiffres sur l’inflation américaine puisque la rhétorique des membres de la Fed dépendra énormément de ces chiffres. Une lecture plus élevée que prévu de l’inflation ne ferait que renforcer les anticipations de remontée des taux et les discours hawkish des membres du FOMC. A l’inverse, des chiffres inférieurs aux attentes commenceraient à alléger la pression sur les officiels et pourquoi pas adoucir les anticipations de relèvement des taux de la Fed.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond de l’EUR/USD est indiscutablement baissière, comme en témoigne la présence du taux de change bien loin en dessous de sa moyenne mobile à 200 séances, actuellement à 1,13$.

Néanmoins, l’EUR/USD consolide depuis qu’il est revenu fin avril dans une zone de support de long terme importante à environ 1,05$. Les perspectives redeviendraient haussières sur le court terme en cas de dépassement du plus haut de la semaine dernière à 1,0636$.

A l’inverse, les perspectives de court terme redeviendraient alignées aux perspectives baissières de fond en cas de repli sous le creux de 2015 à 1,0462$. Une poursuite de la baisse jusqu’au creux de 2017 à 1,0340$ serait à prévoir sur le court terme.

