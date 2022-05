Morning Meeting Forex : Devises matières premières en baisse ; AUD/USD, support en danger

Points clés de l’article :

Les craintes de récession font reculer les devises matières premières

AUD/USD : L’Aussie menace la zone de support clé autour de 0,7000

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 90 AUD/USD Baissier 9,7457 0,677 EUR/AUD Neutre 1,507 1,432 EUR/CHF Neutre 1,065 1,009 Test MM200 EUR/GBP Haussier 0,86 0,8203 Test résistance EUR/JPY Haussier 140 134,1 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Consolidation GBP/JPY Neutre 164,3 159,05 Résistance intermédiare 164,30 GBP/USD Baissier 1,264 1,225 Doji sur support NZD/USD Baissier 0,653 0,592 USD/CHF Haussier 1,0025 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,2970/30 1,2402 Test résistance USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Le dollar australien a atteint mardi son plus bas niveau en près de deux ans face au dollar et d'autres devises liées aux matières premières ont également chuté, pénalisées par les craintes d'un ralentissement de la croissance économique mondiale.

Le dollar australien est descendu jusqu'à 0,6911 dollar, son plus faible niveau depuis juillet 2020, après avoir chuté de 1,7 % dans la nuit.

L'Aussie est avant tout une devise sensible au risque et, ces derniers jours, le marché s'est montré plus préoccupé par les perspectives de croissance mondiale, l'aversion pour le risque se manifestant également par les fortes baisses des marchés boursiers dans le monde. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de le voir baisser surtout que la Chine, à laquelle l’économie australienne est très liée, se trouve en difficulté avec les multiples confinements.

Le dollar a de son côté stoppé sa hausse. Les propos tenus dans la nuit par Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, ont contribué à l'affaiblissement du dollar, car il n'a pas été question d'une hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed, ce qui a entraîné une pause dans la hausse des rendements du Trésor américain.

Le rendement de référence à 10 ans est brièvement repassé sous la barre des 3 % ce matin, avant de se stabiliser à 3,058 %.

Dans le même temps, d'autres devises liées aux matières premières ont souffert de la poursuite de la chute des prix du pétrole, qui ont baissé d'environ 1 % mardi après avoir perdu près de 6 % la veille, les blocages dus au coronavirus en Chine, premier importateur de pétrole, alimentant les inquiétudes sur la demande. Le dollar canadien a touché 1,3037 dollar canadien par dollar ce matin, son plus faible niveau depuis novembre 2020 et la couronne norvégienne a touché 9,7184 par dollar, son plus bas niveau depuis juin 2020.

AUD/USD : L’Aussie menace la zone de support clé autour de 0,7000

Le dollar australien évolue dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Les cours menacent la forte zone de support entre 0,6970 et 0,7000. En cas de rupture l’Aussie pourrait rejoindre 0,6775 retracement Fibonacci de 50% de la vague de hausse de Mars 2020 à Février 2021 et droite de support horizontale.

Une clôture des cours au-dessus de la zone de support pourrait donner lieu à un rebond vers le petit gap baissier laissé ouvert hier matin à 0,7055. Au-delà, la tendance baissière de court terme serait neutralisée.

Evolution de l’AUD/USD en données hebdomadaires :

