Morning Meeting Forex : Le dollar dépasse un plus haut de 20 ans ; EUR/CHF, velléités haussières

Content :

Le dollar porté par une conjonction de facteurs : inflation, Ukraine et Covid en Chine

EUR/CHF : L’ euro franchit un retracement Fibonacci de 61,8%

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 91,5 AUD/USD Baissier 9,7457 0,697 EUR/AUD Neutre 1,5055 1,432 EUR/CHF Neutre 1,065 1,009 Voir analyse plus bas EUR/GBP Haussier 0,86 0,8203 Test résistance EUR/JPY Haussier 140 134,1 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Nouveau test support GBP/JPY Neutre 170 159,05 Résistance intermédiare 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,225 NZD/USD Baissier 0,7219 0,638 Rupture en cours du support USD/CHF Haussier 1,0025 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,2970/30 1,2402 Test résistance USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Le dollar porté par une conjonction de facteurs : inflation, Ukraine et Covid en Chine

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies ce matin, les investisseurs recherchant la sécurité et le rendement face aux inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale et la hausse des taux d'intérêt.

La flambée de l'inflation, la guerre en Ukraine et le resserrement des contrôles sur le COVID-19 à Pékin et à Shanghai ont laissé les investisseurs dans l'incertitude sur de nombreux points, mais ils sont certains que les taux d'intérêt américains vont augmenter - et le dollar est supporté par le mouvement.

L'indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, est en hausse de près de 9 % cette année et a atteint lundi son plus haut niveau depuis fin 2002 dépassant la résistance à 103,96.

Le dollar australien, sensible à la croissance en Chine chute à son plus bas niveau depuis février. La livre sterling et le dollar néo-zélandais ont atteint leur plus bas niveau depuis 22 mois, tandis que l'euro et le yen se situaient à peine au-dessus des principaux creux récents.

Les gains du dollar se sont inscrits dans un contexte de baisse des marchés boursiers qui l'ont fait progresser face aux autres valeurs refuges, aux monnaies liées aux matières premières et aux monnaies des marchés émergents.

Lestée par les perspectives moroses de la Banque d'Angleterre, la livre sterling a reculé de 0,5 % pour atteindre son plus bas depuis mi-2020. Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau depuis décembre.

En Chine, les données commerciales ont montré que les importations ont stagné en avril et que les exportations ont augmenté de 3,9 %. C'est un peu mieux que prévu, mais c’est quand même proche d’un plus bas de 2 ans et cela n'a guère aidé le yuan qui a été entraîné vers un nouveau plancher de 18 mois à 6,7260 par dollar, en raison du renforcement des mesures de restriction à Shanghai.

Le kiwi a baissé de 0,9 % à 0,6346 $ et le dollar américain a atteint des sommets pluriannuels face au dollar taïwanais, au won sud-coréen, au dollar singapourien et au ringgit malaisien, des devises sensibles au commerce international.

Cette semaine l’attention sera surtout concentrée sur les chiffres de l’inflation. Les risques liés à l'IPC américain sont binaires ; une modération par rapport à 8,5 % serait légèrement réconfortante, mais une hausse relancerait sans aucun doute les attentes d'une hausse de 75 points de base de la Fed et donnerait probablement un coup de pouce supplémentaire au dollar.

EUR/CHF : L’euro franchit un retracement Fibonacci de 61,8%

L’euro contre franc suisse retrouve de la vigueur. Les cours ont franchi un retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de baisse et a validé deux creux ascendants depuis son plus bas du mois de mars. De plus les moyennes mobiles de court terme se sont retourné à la hausse.

Pour transformer cette reprise de court terme en moyen terme, la paire doit franchir la moyenne mobile à 200 périodes qui lui permettrait de rejoindre la résistance à 1,0605.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de retour sous le retracement Fibonacci de 38,2% et dernier creux à 1,0190.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE