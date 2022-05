Morning Meeting Forex : Le câble lache, l’indice dollar rejoint le plus haut de Mars 2020

Points clés de l’article :

Le dollar à son plus haut niveau depuis Mars 2020 avant le rapport sur l’emploi

Le franchissement de 103,96 libèrerait un potentiel haussier encore plus important

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 91,5 AUD/USD Neutre 9,7457 0,697 EUR/AUD Neutre 1,5055 1,432 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 Test résistance EUR/GBP Neutre 0,8555 0,8203 Test résistance EUR/JPY Haussier 140 134,1 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Nouveau test support GBP/JPY Neutre 170 159,05 Résistance intermédiaire 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,225 NZD/USD Baissier 0,7219 0,638 Survente USD/CHF Haussier 0,99 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,289 1,2975 USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Le dollar à son plus haut niveau depuis Mars 2020 avant le rapport sur l’emploi

Le dollar se dirige vers une cinquième semaine de gains face aux principales devises, avant la publication d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui devrait plaider en faveur d'un resserrement agressif de la politique monétaire.

La devise américaine était en hausse pour la neuvième semaine consécutive par rapport au yen, alors que les rendements de référence du Trésor américain ont repris leur ascension - dépassant 3,1 % dans la nuit - après une légère baisse immédiatement après que la Réserve fédérale ait relevé ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage en milieu de semaine, plaçant l'autorité monétaire américaine à l'avant-garde des banques centrales mondiales.

Les économistes prévoient que 391 000 emplois ont été créés aux États-Unis le mois dernier, selon un sondage Reuters. Un rapport solide sur la masse salariale pourrait pousser le marché à fixer le prix d'un resserrement plus important.

L'indice dollar rejoint ce matin son plus haut de Mars 2020. Le repli temporaire après l’annonce de la Fed était davantage lié au positionnement qu'à un quelconque changement de point de vue de la part des opérateurs. Powell a été sans ambiguïté hawkish" même s’il n’a pas confirmé les pires anticipations des opérateurs.

L'euro reste au-dessus de son support important à 1,0500 dollars ce matin, en baisse sur la semaine, mais la monnaie a surtout évolué latéralement depuis qu'elle a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, à 1,0470 dollar, la semaine dernière. Une rupture de ce niveau l’amènerait vers 1,0340.

La livre sterling est en forte baisse. Le câble (GBP/USD) a dégringolé de plus de 2% au cours de la nuit, la plus forte baisse en deux ans, après que la Banque d'Angleterre ait mis en garde contre le risque de récession tout en augmentant les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage.

Enfin, le taux du yuan onshore de la Chine a fortement chuté pour atteindre son plus bas niveau depuis un an et demi, à 6,6982 pour un dollar, la promesse de Pékin de doubler sa politique de taux zéro ayant affecté le sentiment de marché.

Le franchissement de 103,96 libèrerait un potentiel haussier encore plus important

L’indice dollar rejoint un niveau de résistance atteint deux fois en Janvier 2017 et Mars 2020. La respiration de mercredi après la Fed a été de très courte durée et n’a même pas cassé la moyenne mobile à 13 périodes démontrant la force de sa tendance haussière.

En cas de dépassement de la résistance, le billet vert pourrait rejoindre les 109,80 plus haut de septembre 2002. Ce scénario positif serait invalidé sur rupture du support à 102,24 qui signalerait le début d’une correction.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE