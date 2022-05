Morning Meeting Forex : La Fed ne suit pas le marché, le dollar entame une correction, la livre attend la BOE

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 91,5 AUD/USD Neutre 9,7457 0,697 EUR/AUD Baissier 1,5055 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Neutre 140 134,1 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Rebond sur support GBP/JPY Neutre 170 159,05 Résistance intermédiaire 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,225 BOE aujourd’hui NZD/USD Baissier 0,6625 0,638 USD/CHF Haussier 0,99 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,289 1,2975 USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Une Fed moins agressive fait décrocher le dollar

Le dollar a subi sa plus forte baisse en plus d'un mois contre les devises majeures, après que la Réserve fédérale américaine ait relevé ses taux d'intérêt, mais la banque centrale a jeté de l'eau froide sur l'idée que des hausses encore plus importantes pourraient se produire.

Les devises des Antipodes ont le plus progressé, en particulier le dollar australien, qui conserve ce matin les gains réalisés hier, alors qu'il a connu sa plus forte hausse en une journée depuis plus de dix ans, les investisseurs ayant réduit les anticipations sur les hausses excessives des taux d'intérêt américains.Le bond de 2,2 % du dollar australien est le plus important depuis la fin 2011 et fait suite à un virage étonnamment hawkish de la Reserve Bank of Australia, qui a entamé son cycle de hausse des taux d'intérêt par une augmentation plus importante que prévu de 25 pb mardi.

L'euro a augmenté de près de 1 % et s'est stabilisé autours de 1,0600 USD en Asie. Le yen est revenu sous 130 par dollar pour la première fois en une semaine.

La livre sterling a augmenté de plus de 1 % après la Fed, mais elle est à nouveau sous pression en Asie, avant le verdict de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), pour laquelle les opérateurs ont pleinement évalué une hausse des taux de 25 points de base. Il n’est pas impossible que la BoE adopte un ton plus accommodant dans ses communications en raison des impacts négatifs potentiels du choc des prix de l'énergie sur l'économie britannique.

De leur côté les devises émergentes asiatiques ont enregistré une séance très positive ce matin. Le ringgit malaisien et le baht thaïlandais ont connu leurs meilleures séances de 2022.

La hausse de 50 points de base décidée par la Fed est la plus importante depuis 2000, les gouverneurs s'efforçant de juguler l'inflation. Mais le président Jérôme Powell a déclaré que les membres de la Fed n'envisageaient pas activement des mesures de 75 points de base à l'avenir.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux se sont redressés pour atténuer l'agressivité des marchés à l'égard des taux d'intérêt américains, bien que des hausses supplémentaires de 200 points de base restent prévues pour le reste de l'année.

La Fed n’a donc pas voulu confirmé les anticipations encore plus agressives du marché.

GBP/USD : Avant la BOE, la livre reste sous pression

Le câble a établi un point bas annuel à 1,2412 évolue depuis dans une phase de consolidation qui a permis au RSI de sortir de sa zone de survente.

La tendance reste en effet baissière sous les moyennes mobiles de court terme. Une rupture du point bas pourrait amener a livre vers le support de Juin 2020 à 1,2250.

Pour valider un rebond, la devise britannique devra dépasser le plus haut niveau d’hier à 1,2638 afin de se diriger vers la droite de polarité sur 1,3000.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

