Morning Meeting Forex : Réunion de la Fed ce soir ; EUR/USD, support important sur 1,0500

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 91,5 AUD/USD Neutre 9,7457 0,697 EUR/AUD Neutre 1,5055 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Neutre 140 134,1 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Survente GBP/JPY Neutre 170 159,05 Résistance intermédiaire 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,225 NZD/USD Baissier 0,7219 0,638 Survente USD/CHF Haussier 0,99 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,289 1,2975 USD/JPY Haussier 135 126,95 Surachat

Le dollar américain s’est maintenu contre un panier de devises hier, les investisseurs évaluant dans quelle mesure la décision attendue de la Réserve fédérale de relever les taux ce soir était déjà prise en compte.

L'indice dollar a atteint son plus haut niveau en 20 ans la semaine dernière, car on s'attend à ce que la banque centrale américaine soit plus agressive que ses pairs dans le resserrement de sa politique, l'inflation atteignant son rythme le plus rapide en 40 ans.

Mais les investisseurs se demandent également si la plupart des mesures de la Fed ne sont pas déjà prises en compte et si la hausse du dollar ne devrait pas faire une pause. Les opérateurs pourraient acheter la rumeur et vendre le fait.

La Fed devrait augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base et annoncer des plans pour réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars lorsqu'elle conclura sa réunion de deux jours ce soir.

Les traders des contrats à terme sur les Fed funds s'attendent à ce que le taux de référence de la Fed passe à 2,89 % d'ici la fin de l'année, contre 0,33 % actuellement.

Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à l'issue de la réunion seront scrutés à la loupe pour déceler toute nouvelle indication sur la question de savoir si la banque centrale continuera à relever ses taux pour lutter contre la hausse des prix, même si l'économie faiblit.

Les données de mardi ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis ont atteint un niveau record en mars, alors que la pénurie de main-d'œuvre persiste, ce qui laisse penser que les employeurs pourraient continuer à augmenter les salaires et contribuer à maintenir l'inflation à un niveau inconfortable.

La principale publication économique américaine de cette semaine sera le rapport du gouvernement sur l'emploi pour avril, publié vendredi.

Le dollar australien a rebondi après que la Banque de réserve d'Australie ait relevé son taux d'escompte de 25 points de base pour le porter à 0,35 %, ce qui constitue la première hausse en plus d'une décennie, et a annoncé d'autres mesures à venir dans le cadre de son programme de relance massif contre la pandémie.

Le yen japonais s'est maintenu juste au-dessus de son plus bas niveau en 20 ans contre le dollar, atteint jeudi, lorsque la Banque du Japon a renforcé son engagement à maintenir des taux d'intérêt ultra-bas en promettant d'acheter quotidiennement des quantités illimitées d'obligations pour défendre son objectif de rendement.

La monnaie japonaise s'est maintenue au-dessus du niveau psychologique des 130,00 après avoir atteint 131,26 jeudi, son plus faible niveau depuis avril 2002.

L’euro se maintient proche de son support à 1,0500 avant la Fed. Les inquiétudes concernant l'inflation, la croissance et l'insécurité énergétique en raison des sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine ont fait baisser l'euro de 14% par rapport au dollar au cours des trois derniers mois.

La Banque centrale européenne pourrait devoir relever ses taux d'intérêt dès juillet afin d'empêcher une inflation élevée de s'installer, a déclaré Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, au journal allemand Handelsblatt hier.

La tendance est baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes.

Cependant, L’euro s’est stabilisé au-dessus du plus bas de Mars 2017 à 1,0470. Le RSI est en zone de survente et l’écart des cours avec les moyennes mobiles est important, ce qui laisse entrevoir un rebond vers 1,0760, ancien support bientôt rejoint par la MM34, qui pourrait agir comme résistance .

En cas de cassure des 1,0500, le prochain support se situe sur le plus bas de Janvier 2017 à 1,0340.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

