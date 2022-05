DXY : le dollar marque le pas à un plus haut de 5 ans en attendant la Fed

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

Le dollar remonte à un plus haut de 5 ans grâce à la Fed et l’aversion au risque

La DXY revient tester une zone de résistance majeure à 103 point s

Le dollar a marqué le pas au cours des dernières séances après avoir atteint ses sommets au début de 2017 contre un panier de grandes devises. Le DXY est monté à 103,80, son plus haut de 2017, sur fond d'attentes croissantes d'un rythme de plus en plus rapide de resserrement de la Fed. Alors que les traders ne prévoyaient que trois hausses de taux de la Fed en 2022 au début de l'année, ils en attendent désormais douze, suite à un changement de ton faucon tardif mais brutal de la Fed en raison de l'inflation persistante au plus haut depuis 40 ans.

Evolution du nombre de hausses des taux de la Fed prévues par les opérateurs de marché en 2022 :

Source : TradingView

Mais le dollar est également soutenu par d'autres vents depuis le début de l'année. Le billet vert profite des nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques mondiales grâce à son aspect de valeur refuge. Les perspectives européennes sont fortement assombries par la guerre en Ukraine et les perspectives chinoises par les restrictions sanitaires.

Le DXY stagne à un plus haut de 5 ans, attendant probablement l'issue de la réunion de la Fed ce soir. La Réserve fédérale devrait, sans surprise, relever sa fourchette de taux directeurs de 50 points de base et annoncer le début du resserrement quantitatif (QT) de son bilan. Une grande partie de l'attention sera portée sur la conférence de presse de Jerome Powell, qui pourrait donner des indications sur l'opinion des responsables concernant le ralentissement économique, l'inflation élevée et le rythme des hausses de taux qu'ils prévoient dans les prochains mois.

La DXY revient tester une zone de résistance majeure à 103 points

Graphique hebdomadaire du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, il est assez facile à affirmer que la tendance du dollar DXY est haussière étant donné qu’il évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 semaines (environ 1 an).

Toutefois, le dollar DXY est remonté en haut d’un range de long terme dans lequel il oscille depuis plus de 5 ans entre 103 et 88 points. Le DXY pourrait sortir par le haut de ce range de long terme au cours des prochaines semaines si la Fed adopte un ton encore plus hawkish ou en cas de sell-off important sur les marchés financiers.

Néanmoins, il conviendra d’être prudent sous la borne haute de ce range et après une telle envolée du DXY en si peu de temps. L’écart entre le DXY et sa moyenne mobile à 20 semaines est de plus de 4%, comme en 2017 et 2020, ce qui avait souvent précédé une correction.

En cas de correction, il sera sans doute préférable d’attendre un repli sous la moyenne mobile à 50 semaines pour adopter des perspectives baissières.

