Morning Meeting Forex : Hausse des taux en Australie; USD/JPY, toujours haussier avant la Fed

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 91,5 AUD/USD Neutre 0,766 0,697 Hausse des taux AUD de 25 pb EUR/AUD Baissier 1,5055 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Neutre 140 133,2 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Survente GBP/JPY Neutre 170 158,22 Résistance intermédiare 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,208 NZD/USD Baissier 0,7219 0,638 Survente USD/CHF Haussier 0,99 0,8457 Surachat USD/CAD Haussier 1,289 1,2975 USD/JPY Haussier 135 126,75 Surachat

La banque d’Australie s’engage dans une phase de resserrement monétaire

La banque centrale d'Australie a relevé mardi son principal taux directeur de 25 points de base pour le porter à 0,35 %, ce qui constitue sa première hausse en plus de dix ans, et laisse présager d'autres hausses à venir, alors qu'elle met un terme à ses mesures de relance.

À l'issue de sa réunion de mai, la Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré que le moment était venu de commencer à retirer le soutien monétaire extraordinaire, car l'inflation avait sensiblement augmenté et l'économie était proche du plein emploi.

Les marchés à terme ont rapidement prévu un passage des taux à 0,75 % en juin et une série de hausses jusqu'à environ 2,5 % d'ici la fin de l'année, et 3,5 % d'ici le milieu de 2023.

Il s'agirait du cycle de resserrement de la RBA le plus agressif de l'histoire moderne et d'un frein au pouvoir d'achat des consommateurs, étant donné que la dette des ménages n'a jamais été aussi élevée. Le dollar australien a bondi de 1% suite à l’annonce sur les taux.

Le dollar américain s'est maintenu lundi juste en dessous de son plus haut niveau en 20 ans face à un panier de devises, avant une hausse des taux de la Réserve fédérale attendue cette semaine, les traders se concentrant sur la possibilité que la banque centrale américaine adopte un ton encore plus hawkish que ce que beaucoup attendent.

La Fed a adopté une approche de plus en plus agressive de la politique monétaire pour lutter contre l'inflation, qui atteint son rythme le plus rapide depuis 40 ans. On s'attend à ce qu'elle augmente ses taux de 50 points de base et annonce des plans pour réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars lorsqu'elle conclura sa réunion de deux jours mercredi.

Bien que les chances soient considérées comme faibles, certains investisseurs surveillent la possibilité d'une hausse de 75 points de base, ou d'un rythme de réduction du bilan plus rapide que prévu actuellement.

La monnaie unique a souffert après que des données ont montré que la croissance de la production manufacturière de la zone euro a stagné le mois dernier, les usines ayant du mal à s'approvisionner en matières premières, tandis que la demande a été frappée par de fortes hausses de prix. Christone Lagarde doit prendre la parole cet après-midi.

Les inquiétudes concernant la croissance mondiale ont également stimulé la demande du billet vert, alors que la Chine ferme des villes pour tenter d'endiguer la propagation du COVID-19. Lundi, les autorités de Shanghai ont signalé 58 nouveaux cas en dehors des zones strictement fermées, tandis que Pékin a poursuivi les tests sur des millions de personnes.

L'activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus soutenu en avril, les fermetures ayant stoppé la production industrielle et perturbé les chaînes d'approvisionnement, ce qui fait craindre un fort ralentissement économique au deuxième trimestre, qui pèsera sur la croissance mondiale.

Le dollar yen reste dans une tendance haussière malgré les risques de correction

Le dollar contre yen se situe toujours dans une tendance positive au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes même si la paire semble reprendre son souffle depuis 2 séances. L’USD/JPY se maintient les 130,00 et pourrait continuer à progresser avec une prochaine résistance à 135,00.

Toutefois, le RSI est en zone de survente et affiche des creux sur le niveau des 64. Une rupture de ce seuil donnerait un signal d’une possible correction avec un support à 126.95.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

