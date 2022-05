Morning Meeting Forex : Les marches gardent un mode risk-off avant la Fed mercredi, AUD/USD : Proche d’un fort support

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 91,5 AUD/USD Neutre 0,766 0,697 EUR/AUD Neutre 1,5055 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 140 133,2 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,05 Survente GBP/JPY Neutre 170 158,22 Résistance intermédiare 164,30 GBP/USD Baissier 1,33 1,208 NZD/USD Baissier 0,7219 0,638 Survente USD/CHF Haussier 0,99 0,8457 Surachat USD/CAD Neutre 1,289 1,2975 USD/JPY Haussier 135 126,75 Surachat

Une clôture en forte baisse à Wall Street vendredi donnera le ton en Europe ce matin, alors qu'une semaine chargée pour les banques centrales donne le coup d'envoi du mois de Mai après un mois d'avril volatil dominé par les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale.

Les chiffres décevants d'Amazon ont entraîné les actions du géant du commerce électronique dans leur pire journée depuis 2006, alimentant ainsi les craintes d'un ralentissement de la première économie mondiale, au lendemain d'une baisse surprise du PIB américain au premier trimestre. Le dollar reste sur des niveaux élevés au-dessus de 103.00.

La réserve Fédérale se réunit mercredi. Une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base semble acquise, la question essentielle étant de savoir dans quelle mesure Powell sera agressif lors de la séance de questions-réponses.

Cela dit, les analystes estiment qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une surprise du côté des hawkish, étant donné que les marchés monétaires tablent sur un total de 250 points de base d'ici à la fin 2023.

Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté ce matin soutenant le billet vert après avoir enregistré en avril leur plus forte hausse depuis 2009, renforçant ainsi leur progression sur les rendements des dividendes du S&P 500.

Toujours dans le domaine des banques centrales, la BoE suivra jeudi avec une probable hausse des taux de 25 points de base, sa quatrième d'affilée.

L'activité aujourd’hui pourrait être limitée, Londres étant fermée pour cause de vacances, ainsi que d'autres marchés en Asie. Les contrats à terme sur les indices européens ont chuté de plus de 1 %, bien que les dérivés américains aient laissé entrevoir un rebond du Nasdaq par rapport à ses plus bas de 13 mois.

Dans le même temps, les inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance économique en Chine, pays touché par le COVID-19, ont persisté, faisant chuter les prix du pétrole de 1 % et contrebalançant les risques de tensions sur l'offre liés à une éventuelle interdiction du brut russe par l'UE.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- L'activité manufacturière du Japon a progressé à un rythme plus lent que le mois précédent en avril, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les mesures strictes de confinement pour lutter contre le coronavirus chinois ayant nui à la demande étrangère.

- L'UE penche vers une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, ont déclaré deux diplomates européens, à l'issue de discussions entre la Commission européenne et les États membres de l'UE ce week-end. Une décision qui pourrait être préjudiciable à la l’euro.

- L'activité dans le secteur des services en Chine s'est contractée pour le deuxième mois consécutif, selon une enquête officielle publiée samedi, alors que de nombreuses villes sont paralysées par des confinements généralisés.

- Les ventes au détail allemandes ont chuté de manière inattendue en mars, la guerre en Ukraine entraînant une hausse des prix.

-PMI en zone euro attendu à 55,3

- PMI attendu aux Etats Unis cet après midi à 57,6

Le dollar australien à proximité d’un fort support

Le dollar australien évolue dans une tendance de court terme baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. L’Aussie pourrait rejoindre le fort support à 0,6968. Ce niveau représente une droite de polarité ainsi qu’un retracement Fibonacci de 38,2% de la progression de Mars 020 à Février 2021 . Une cassure donnerait un objectif à 0,6775.

Toutefois le RSI se situe dans une zone de survente. La paire pourrait donc rebondir de nouveau si le support était atteint dans les prochaines heures.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

