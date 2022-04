USD/CNH : le yuan chute à son plus bas niveau depuis novembre 2020 face au dollar

Points-clés de l’article sur l’USD/CNH:

Le yuan s’écroule suite au durcissement des restrictions sanitaires

L’ USD /CNH s’envole à un plus haut de plus d’un an

Le yuan s’écroule suite au durcissement des restrictions sanitaires

Le yuan a chuté de façon spectaculaire depuis le début du mois d'avril, tombant à son plus bas niveau depuis plus d'un an, alors qu'il avait atteint son plus haut niveau depuis trois ans il y a seulement quelques semaines. La monnaie chinoise subit une forte pression vendeuse en raison du renforcement des restrictions sanitaires dans le pays depuis le début du mois.

Les cambistes délaissent massivement le yuan en prévision des conséquences économiques majeures de la politique de "zéro contamination" menée par les autorités chinoises, qui a contraint à l'immobilisation de plusieurs dizaines de millions d'habitants et de grands centres économiques et industriels tels que Shanghai, Guangzhou et certains quartiers de Pékin.

Le yuan est également pénalisé, dans une moindre mesure, par la politique de plus en plus accommodante de la Banque populaire de Chine. Afin de soutenir un secteur immobilier en difficulté et désormais une économie chinoise paralysée par des restrictions sanitaires, la banque centrale a réduit de 25 points de base la semaine dernière le ratio de réserves obligatoires de référence pour toutes les banques, dans le but d'augmenter les fonds à long terme pour les banques.

La politique monétaire de plus en plus accommodante de la Chine entraîne une baisse des rendements obligataires dans le pays, alors qu'ils augmentent fortement en Europe et aux États-Unis en raison du resserrement des politiques monétaires. En conséquence, l'attrait des obligations chinoises s'est considérablement réduit, les écarts entre les obligations d'État chinoises et occidentales ayant fortement diminué ces dernières semaines, l'écart entre les rendements chinois et américains à 10 ans étant désormais à zéro pour la première fois depuis 2010.

L’USD/CNH s’envole à un plus haut de plus d’un an

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance baissière de l’USD/CNH s’est inversée au cours des deux dernières semaines suite à d’importants signaux haussiers comme le dépassement de l’oblique baissière de l’année dernière, de la moyenne mobile à 50 semaines (environ 1 an) et du puissant momentum haussier qui a suivi ces signaux.

Ce retournement de l’USD/CNH pourrait durer tant que les perspectives économiques, pénalisées avant tout par les restrictions sanitaires, ne s’améliorent pas. Les prochaines résistances à surveiller seront le creux d’avril 2019 à 6,67, le creux de janvier 2020 à 6,84, puis le double sommet à 7,2.

Poursuivre votre lecture