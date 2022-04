EUR/USD : La menace sur les livraisons de gaz russe plombe l’euro

Points clés de l’article :

Les risques géopolitiques plombent la monnaie européenne

L'indice dollar a poursuivi sa progression. Le billet vert a atteint un sommet de 5 ans. La hausse des rendements des obligations américaines a soutenu les gains du dollar. En outre, les politiques divergentes des banques centrales soutiennent la devise américaine par rapport aux autres devises du G-7, la Fed augmentant ses taux d'intérêt tandis que la BCE et la Banque du Japon poursuivent leur politique d'assouplissement quantitatif. De plus, l'augmentation des risques géopolitiques en Europe a fait chuter l'EUR/USD à son plus bas niveau depuis 5 ans et a profité au dollar.

Les données économiques américaines de mercredi ont été plus faibles que prévu et ont freiné la hausse du billet vert. Les ventes de logements ont diminué de -1,2% mensuellement en mars, ce qui est plus faible que les attentes de -1,0%, et constitue le cinquième mois consécutif de baisse.

L'intensification des risques géopolitiques en Europe pèse sur l'EUR/USD après que la Russie ait déclaré avoir interrompu les livraisons de gaz naturel à la Pologne et à la Bulgarie pour ne pas avoir payé en roubles les fournitures de gaz russe. L'EUR/USD est également sous pression en raison de la faiblesse des rapports de confiance des consommateurs de la zone euro et après que l'Allemagne ait réduit son estimation du PIB pour 2022 pour cette année. Le gouvernement allemand a revu à la baisse son estimation du PIB pour 2022 à 2,2 %, contre une estimation de 3,6 % en janvier.

L'indicateur de confiance des consommateurs allemand GfK du mois de mai a chuté de -10,8 pour atteindre un niveau record de -26,5, ce qui est inférieur aux attentes de -16,0.

En France, l'indicateur de confiance des consommateurs pour le mois d'avril a chuté de manière inattendue de -2 à 88, son plus bas niveau depuis trois ans et demi, en dessous des attentes d'une augmentation à 92.

Globalement, l’euro reste pénalisé par le conflit en Ukraine et les confinements en Chine qui alimentent les risques de baisse de la croissance mondiale.

L’euro dollar rejoint le support et seuil psychologique à 1,0500

La cassure du fort support à 1,0766 a déclenché une accélération baissière vers le plus bas de mars 2017 et seuil psychologique à 1,0500. Sous ce niveau le prochain support se situe sur le plus bas de janvier 2017 et de 2003 à 1,0340.

Toutefois l’indicateur RSI affiche un niveau de surachat marqué qui s’ajoute à un écart des cours avec les moyennes mobiles important. Un rebond de l’euro est donc envisageable avec comme résistance l’ancien support qui deviendrait résistance à 1,0766 selon le principe de polarité.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

