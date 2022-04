AUD/USD : le dollar australien rebondit grâce à l’accélération de l’inflation

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD :

Le dollar australien reprend des couleurs face à une inflation galopante

Le dollar australien devrait toutefois rester pénalisé par le ralentissement économique mondial

L’AUD/ USD devrait revenir tester un support clé à 0,70$

Le dollar australien reprend des couleurs face aux principales devises majeures ce mercredi à la suite de la publication des données sur l’inflation. Le taux d'inflation a grimpé à 5,1 % au premier trimestre, contre 3,5 % au précédent trimestre, dépassant amplement les estimations du marché à 4,6 %. Dans le même temps, la mesure de référence de la RBA, le "Trimmed Mean CPI", a dépassé l'objectif de la banque centrale pour atteindre 3,7 %, un record depuis 12 ans.

Source graphique : abs.gov.au / Edité par Valentin Aufrand

Le dollar australien profite donc d’anticipations croissantes de resserrement monétaire de la RBA comme nous pouvons le constater avec le bond des rendements obligataires de court terme australiens. Le taux à 1 an bondit de 15 points de base depuis la publication et le taux à 2 ans de 10 points de base.

Bien que l’objectif de la RBA soit clairement dépassé, un premier relèvement de ses taux lors de la prochaine réunion au mois de mai reste très incertain. La probabilité est d’environ 50% selon les contrats à terme sur le taux de dépôt australien en raison de la tenue des élections législatives fin mai.

Dans le passé, la RBA évitait d’être trop agressive en matière de resserrement monétaire en amont d’élections dans le pays. La seule exception était en 2007, car la mesure préférée d’inflation de la RBA atteignait environ 4%... La mesure d’inflation de la RBA n’est pas à 4%, mais est largement au-dessus de l’objectif, donc la banque centrale pourrait éventuellement procéder à sa première hausse des taux en mai.

Etant donné que les perspectives pour la prochaine réunion sont indécises, la volatilité du dollar australien devrait rester élevée ces prochaines semaines.

Un retournement haussier majeur du dollar australien semble toutefois peu probable au cours des prochains mois, même en cas de relèvement des taux en mai, en raison du ralentissement économique mondial. En effet, l’économie australienne étant dépendante de l’économie mondiale (voire ISM manufacturier dans le graphique ci-dessous) et particulièrement de l’économie chinoise, elle devrait continuer à souffrir des restrictions sanitaires en Chine et de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie mondiale.

Graphique hebdomadaire du cours de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de l’AUD/USD est baissière depuis le même moment que la plupart des actifs cycliques : le printemps 2021. Le taux de change évolue désormais en dessous de sa moyenne mobile à 50 semaines et devrait revenir tester ses plus bas de l’année à 0,70$ au cours des prochaines séances.

Un repli sous ce seuil serait un signal de fragilité qui renforcerait les perspectives baissières. Le prochain support à surveiller serait le creux de l’été 2020 à environ 0,68$.

La tendance baissière de fond commencerait à être remise en question en cas de dépassement du récent plus haut à environ 0,76$. Un dépassement de cette résistance serait un scénario possible en cas de relèvement des taux de la RBA dès le mois de mai et de la fin de la politique de « zéro contamination » en Chine.

