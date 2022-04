EUR/USD : vers un rallye de l’euro en cas de réélection d’Emmanuel Macron ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ euro pourrait reprendre quelques couleurs en cas de réélection d’Emmanuel Macron

Le ralentissement économique devrait toutefois empêcher un rallye haussier de l’euro comme en 2017

L’EUR/ USD pourrait poursuivre son rebond jusqu’à 1,1180$ en cas de réélection d’Emmanuel Macron

L’euro pourrait reprendre quelques couleurs en cas de réélection d’Emmanuel Macron

À l'approche du second tour de l'élection présidentielle, la question d'une éventuelle envolée de l'euro en cas de victoire d'Emmanuel Macron (le favori dans les sondages) se pose.

En 2017, la monnaie unique avait fortement progressé dans le sillage de la victoire (attendue) d'Emmanuel Macron au second tour face à la candidate Marine Le Pen. L'euro avait progressé de plus de 2,5 % après la qualification d'Emmanuel Macron pour le second tour (24 avril 2017), puis avait reculé de 1,5 % les deux jours suivant sa victoire aux élections (7 mai) avant d'entamer un important rallye haussier dans les mois qui ont suivi.

En cas de nouvelle victoire d'Emmanuel Macron, les choses pourraient être relativement différentes cette fois-ci et moins positives pour l'euro qu'en 2017. Il y a cinq ans, la monnaie unique bénéficiait d'un contexte mondial favorable avec une économie mondiale en accélération et l'absence de tensions géopolitiques majeures.

Evolution de l’EUR/USD et de l’indice ISM manufacturier réalisé sur TradingView :

Ce n'est pas le cas actuellement. L'économie mondiale ralentit depuis plusieurs mois et le sentiment est également alourdi par le conflit militaire aux portes de l'Europe et les tensions importantes entre les États-Unis et la Chine.

Ce très net contraste sur le plan économique et géopolitique devrait justifier l'absence d'un rallye haussier majeur, même en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Les opérateurs de marché tendent à être prudents depuis le début de l'année et devraient continuer à l'être en raison des catalyseurs mentionnés précédemment.

Toutefois, le contexte défavorable à l'euro ne devrait pas empêcher l'euro de progresser pendant quelques séances en cas de réélection du président sortant. En effet, bien que la candidate Marine Le Pen ne soit plus clairement en faveur d'un Frexit, la réélection d'Emmanuel Macron serait de nature à rassurer sur l'avenir de l'Union européenne et de la monnaie unique.

Source : finviz.com

Les cambistes semblent d'ores et déjà intégrer une victoire d'Emmanuel Macron puisque, malgré l'absence de données économiques, l'euro surperforme très largement toutes les devises majeures ce matin, bondissant notamment de 0,7% face au dollar, tandis que la livre sterling reste inchangée.

L’EUR/USD pourrait poursuivre son rebond jusqu’à 1,1180$ en cas de réélection d’Emmanuel Macron

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD rebondit après avoir temporairement enfoncé son plus bas de mars à 1,08$ la semaine dernière. Le taux de change a formé une « étoile du matin » au cours des précédents jours, ce qui est une configuration en faveur d’un rebond.

Ce rebond pourrait s’étendre jusqu’au récent plus haut à environ 1,1180$ en cas de réélection d’Emmanuel Macron. A l’inverse, il pourrait rapidement prendre fin en cas d’élection de Marine Le Pen.

La tendance de fond reste toutefois baissière et devrait le rester en raison du ralentissement économique mondial (et particulièrement en zone euro à cause du conflit en Ukraine). La seule raison qui pourrait expliquer un retournement haussier majeur de l’euro malgré le ralentissement économique serait un virage très hawkish de la BCE.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE