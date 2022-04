Morning Meeting Forex : Yen, yuan et franc Suisse en baisse contre dollar; USD/CHF, plus haut depuis juin 2020

Points clés de l’article :

Yen , yuan et franc suisse subissent les commentaires des membres de la Fed

USD/CHF : Le dollar contre franc suisse franchit un plus haut de 2 ans

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,766 0,7346 EUR/AUD Baissier 1,47 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Baissier 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 140 133,2 Surachat EUR/USD Neutre 1,1186 1,076 Doji sur support GBP/JPY Haussier 170 158,22 Surachat GBP/USD Neutre 1,33 1,3 Doji sur support NZD/USD Baissier 0,7219 0,663 USD/CHF Haussier 0,99 0,92 Plus haut annuel USD/CAD Neutre 1,265 1,245 USD/JPY Haussier 130 121,2 Fort surachat

Yen, yuan et franc suisse subissent les commentaires des membres de la Fed

Le dollar a atteint un nouveau pic de deux décennies par rapport au yen ce matin , soutenu par les responsables de la Réserve fédérale qui préconisent des hausses de taux d'intérêt importantes, tandis que la Banque du Japon est de nouveau intervenue sur le marché pour défendre sa politique de taux ultra bas.

Le billet vert a atteint 129,40 yens pour la première fois depuis avril 2002 avant de se replier.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui fait parti des membres les plus hawkish du Comité fédéral de l'open market, a déclaré mardi que si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale persistent, les responsables politiques devront prendre des mesures encore plus agressives pour faire baisser l'inflation.

Plus tôt, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, qui n'est pas un électeur au sein du FOMC, a déclaré qu'il était "à l'aise" avec une série de hausses de taux cette année comprenant deux augmentations de 50 points de base, marquant ainsi un revirement par rapport à il y a tout juste un mois.

Les rendements du Trésor américain ont poussé à la hausse et ont poursuivi leur ascension dans les échanges à Tokyo, les rendements à 10 ans touchant 2,981 % pour la première fois depuis décembre 2018.

Contrairement à la Fed, la BOJ a de nouveau proposé d'acheter des quantités illimitées d'obligations d'État japonaises mercredi pour freiner la hausse des rendements japonais à 10 ans, qui butaient contre son plafond de tolérance de 0,25 %.

Cette divergence de politique fait que la chute rapide du yen n'est pas injustifiée, même si elle soulève des risques d'intervention sur la monnaie.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a lancé l'avertissement le plus explicite à ce jour hier, en déclarant que les dommages causés à l'économie par un affaiblissement de la monnaie sont actuellement plus importants que les avantages qui en découlent. Prudence donc sur les positions courtes en yen.

Le billet vert progresse aussi contre franc suisse et a touché 0,9537 franc pour la première fois depuis juin 2020, les taux bas en Suisse accentuant le différentiel de taux d’intérêts entre les deux monnaies.

L'euro a préservé son niveau le plus bas de la semaine dernière à 1,0758 USD, le plus faible depuis environ deux ans.

Ailleurs, la Chine a maintenu inchangés ses taux de prêt de référence pour les entreprises et les ménages mercredi, allant à l'encontre de la tendance mondiale de resserrement monétaire alors que les principales économies luttent contre l'inflation.

Le yuan chinois a atteint son niveau le plus faible depuis octobre 2021, à 6,4115 pour un dollar.

USD/CHF : Le dollar contre franc suisse franchit un plus haut de 2 ans

Le dollar suisse a franchi un plus haut de 2 an et demi confirmant sa hausse récente depuis le franchissement de la résistance à 0,9374. La tendance de court terme est maintenant haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Le prochain objectif se situe sur 0,9800.

Tant que les cours évoluent au-dessus de l’oblique qui relie les derniers creux de marché, la tendance de moyen terme reste aussi positive.

Toutefois, le RSI est entré en zone de surachat ce qui pourrait donner lieu à une consolidation avant d’atteindre l’objectif final.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

