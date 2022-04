Morning Meeting Forex : Le dollar toujours en hausse; USD/JPY se rapproche des 130,00

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 Franchissement résistance AUD/USD Neutre 0,766 0,73 EUR/AUD Baissier 1,47 1,4318 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Résistance intermédiaire 1,0210 EUR/GBP Baissier 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 Franchissement résistance EUR/USD Baissier 1,1186 1,076 Test forte zone de support GBP/JPY Haussier 170 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 Test forte zone de support NZD/USD Baissier 0,7219 0,663 USD/CHF Haussier 0,947 0,915 Test résistance USD/CAD Neutre 1,265 1,245 USD/JPY Haussier 130 121,2 Fort surachat

La pression reste maximale sur le yen, le dollar grimpe aussi contre le franc suisse

L'indice dollar a dépassé 101 pour la première fois depuis mars 2020, le billet vert établissant son dernier record en 20 ans face au yen et testant un pic de deux ans face à l'euro, soutenu par les rendements élevés du Trésor américain et les attentes de bonnes données économiques.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans s'établissait mardi à 2,8376, oscillant juste à côté de son sommet de trois ans de 2,884 % atteint lundi, tandis que la Banque du Japon est intervenue pour maintenir le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans autour de 0 % et ne dépassant pas 0,25 %.

Le principal moteur du dollar-yen a été la flambée des rendements obligataires américains. Le dollar yen a progressé de 4,5 % sur le yen depuis le début du mois, ce qui serait son deuxième plus gros gain mensuel en pourcentage depuis 2016, derrière les 5,8 % du mois dernier.

De nombreux investisseurs parient que le yen doit encore baisser. Les dernières données de la CFTC pour la semaine se terminant le 12 avril montrent que les positions courtes nettes sur le yen sont les plus importantes depuis trois ans et demi.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les dommages causés à l'économie par l'affaiblissement du yen sont actuellement plus importants que les avantages qui en découlent, ce qui constitue la mise en garde la plus explicite contre la récente chute de la monnaie. On se rapproche d’une intervention sur le marché des changes.

Ailleurs, le dollar est monté jusqu'à 0,9466 franc suisse, son plus haut niveau depuis un an, et a également testé des sommets contre d'autres majors.

L'euro reste proche de son plus bas niveau en deux ans de la semaine dernière, à 1,0756 dollar, et la livre sterling était à 1,3009 dollar, en vue de son plus bas niveau en 18 mois contre le dollar, à 1,2973 dollar, également atteint la semaine dernière.

Les monnaies européennes sont pénalisées par les derniers combats en Ukraine, selon lesquels la Russie aurait commencé une nouvelle offensive d’envergure dans l'est du pays.

Le dollar australien augmente légèrement ce matin par rapport à son plus bas niveau en un mois de lundi, soutenu par le compte rendu publié ce matin de la réunion de politique générale de la Reserve Bank of Australia en avril, qui suggère que la banque centrale se rapproche d'une hausse des taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans en raison de l'accélération de l'inflation.

Dollar Yen : Haussier mais risque de correction accru

Le dollar contre yen poursuit son ascension vertigineuse et pourrait rejoindre le niveau psychologique des 130,00 qui revient souvent chez les investisseurs. Au-delà le seuil technique se situe sur le plus haut de janvier 2002 à 135,00. Les moyennes mobiles de court terme sont bien ascendantes confirmant la tendance positive.

Toutefois, la paire affiche maintenant un niveau de surachat très marqué qui avait provoqué une correction le mois dernier. L’écart entre les cours et les moyennes mobiles est aussi très élevé accentuant le risque de prises de bénéfices à court terme. De plus, étant donné le niveau des positions longues, une intervention de la BOJ provoquerait certainement une chute rapide vers le niveau des 122,00.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

