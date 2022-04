Morning Meeting Forex : La BCE garde une orientation accommodante; EUR/USD, l’euro sur un support majeur

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,766 0,7374 EUR/AUD Baissier 1,4945 1,4318 EUR/CHF Baissier 1,0402 0,978 Résistance intermédiare 1,0210 EUR/GBP Baissier 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,1186 1,076 Test forte zone de support GBP/JPY Haussier 170 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Baissier 0,7219 0,6729 USD/CHF Haussier 0,946 0,915 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 USD/JPY Haussier 130 116,36

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies face au yen et s'est maintenu à un niveau proche de son plus haut niveau depuis deux ans face à l'euro, alors que des commentaires plus hawkish de la part des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les attentes d'un resserrement plus rapide de la politique américaine.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré jeudi qu'une hausse des taux d'un demi-point le mois prochain était "une option très raisonnable", dans un nouveau signe que même les décideurs les plus prudents sont favorables à un resserrement monétaire plus rapide.

En revanche, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré à peu près au même moment qu'il n'y avait pas de calendrier précis pour le début de la hausse des taux de la BCE, ajoutant que cela pourrait prendre des semaines, voire plusieurs mois, après que la banque centrale aura mis fin à son plan de relance au troisième trimestre.

La BCE garde une position plus accommodante aux nouvelles de l'inflation, bien plus que le marché ne l'avait escompté.

Les rendements du Trésor américain ont repris leur ascension dans la nuit, après deux jours de baisse, ce qui a encore renforcé le billet vert. Plusieurs marchés sont fermés aujourd’hui en raison du Vendredi saint aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays, notamment en Australie, à Hong Kong et au Royaume-Uni.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a averti mardi que le gouvernement surveillait les mouvements du yen et leur impact sur l'économie "avec un sentiment d'urgence".

Malgré les interventions verbales répétées au cours des dernières semaines de la part des responsables politiques japonais, l'USD/JPY a continué à augmenter parallèlement à la hausse des rendements américains. Les chances d'une intervention directe sur le marché des changes augmentent, selon nous, et devraient s'accroître de manière significative une fois que l'USD/JPY aura atteint le niveau des 130.

EUR/USD : L’euro touche une forte zone de résistance

L’euro a touché hier, après les propos de Christine Lagarde, la forte zone de résistance à 1,0766. La tendance de moyen terme et de court terme reste baissière avec un possible retour sur le bas de la zone à 1,0640.

Les cours évoluent en effet sous les moyennes mobiles descendantes et le chandelier d’hier est négatif malgré une petite mèche basse. Un nouveau test de la zone de support reste le scénario principal.

Pour invalider cette lecture négative, les cours doivent revenir au-dessus de la résistance à 1,0934.

