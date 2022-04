Morning Meeting Forex : Vers une BCE plus agressive ?; EUR/JPY, des signes de continuation haussière

Points clés de l’article :

L’ euro et la livre reprennent du terrain avant la réunion de la BCE

L’euro contre yen pourrait rejoindre le sommet de juin 2015

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,766 0,7374 EUR/AUD Baissier 1,4945 1,4318 EUR/CHF Baissier 1,0402 0,978 Résistance intermédiaire 1,0204 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Test support EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,1186 1,0806 Résistance intermédiaire 1,0934 GBP/JPY Haussier 168 158,22 GBP/USD Neutre 1,33 1,3 Rebond sur support 1,3000 NZD/USD Baissier 0,7219 0,663 Pull back sur oblique baissière USD/CHF Neutre 0,946 0,915 Résistance intermédiaire 0,9375 USD/CAD Baissier 1,2957 1,245 Etoile du soir USD/JPY Haussier 126 116,36 Pendu sous résistance

Le dollar a perdu du terrain par rapport à la plupart des principales devises, refluant du pic de deux ans atteint dans la nuit, alors que les rendements américains ont interrompu leur progression après que les données américaines publiées la veille aient montré une inflation plus faible que ce que certains analystes avaient craint.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans était de 2,67 %. Il n'a cessé d'augmenter au début du mois - en raison des attentes d'un resserrement plus agressif de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation - et a atteint un sommet de 2,836 % mardi, avant les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Après les chiffres, le rendement à deux ans était également en baisse, à 2,32 %.

Même le yen, qui a été malmené, a eu un peu de répit, se redressant légèrement par rapport à son plus bas niveau en 20 ans atteint dans la nuit, même si le yen reste faible contre les devises majeures.Plus des trois quarts des entreprises japonaises déclarent que le yen a baissé au point d'être préjudiciable à leurs activités, selon un sondage Reuters, et près de la moitié des entreprises s'attendent à une baisse de leurs bénéfices. Le ministre japonais a déclaré que les mouvements rapides sur les changes n’étaient pas souhaitables, renforçant l’idée d’une intervention si la devise nippone continue sa chute.

Par ailleurs, les investisseurs attendent la réunion de la Banque centrale européenne aujourd’hui, pour voir si elle était aussi agressive que certains de ses homologues mondiaux, après une série de hausses de taux ces derniers jours.

L'euro a progressé mercredi avant la réunion proche de sa résistance à 1,0934, et la livre sterling a gagné du terrain pour atteindre son plus haut niveau sur une semaine, tous deux prolongeant les gains plus importants réalisés lors de la session précédente. L’euro a établi un support sur 1,0806 et la livre sur le niveau psychologique des 1,3000.

D'autres banques centrales ont renforcé le climat hawkish mondial avant la réunion de la BCE. Plus tôt dans la journée, la Banque de Corée a surpris les marchés avec une hausse des taux, et l'Autorité monétaire de Singapour a également resserré sa politique.

Mercredi, la Banque du Canada et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ont toutes deux relevé leurs taux de 50 points de base, la plus forte hausse pour chacune d'entre elles depuis environ 20 ans.

L’euro contre yen pourrait rejoindre le sommet de juin 2015

L’euro contre yen se situe dans une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Le plus courte soutient la paire dans sa progression. Les cours reviennent sur le récent sommet à 137,50. Son dépassement déclencherait une nouvelle impulsion haussière vers le plus haut de Juin 2015 à 141,05.

Un échec donnerait lieu à une poursuite de la consolidation avec comme support la droite horizontale à 134,30. La cassure de ce niveau donnerait lieu à une correction plus ample.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

