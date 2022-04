Morning Meeting Forex : Les devises majeures s’affaiblissent contre le billet vert ; GBP/USD, la câble casse 1,13000

Points clés de l’article :

Le Yen touche un plus bas depuis 2002, l’ euro de 5 semaines, le Kiwi en baisse après la RBNZ

Le câble casse la barre psychologique des 1,3000

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,766 0,7374 EUR/AUD Baissier 1,4945 1,4318 EUR/CHF Baissier 1,0402 0,978 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,1186 1,076 GBP/JPY Haussier 164,6 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,2845 Support mineur 1,3000 NZD/USD Baissier 0,7219 0,6729 USD/CHF Neutre 0,946 0,915 Résistance intermédiaiare 0,9375 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Réunion BOC USD/JPY Haussier 130 116,36 Franchissement résistance 125,85

L'euro est tombé à son plus bas niveau en cinq semaines ce matin, alors que les perspectives de paix en Ukraine semblaient s'assombrir, tandis que le kiwi a été secoué après que la banque centrale de Nouvelle-Zélande a annoncé sa plus forte hausse de taux en vingt ans pour juguler l'inflation.

Bien que la hausse de 50 points de base de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait été plus importante que ce que de nombreux économistes avaient prévu, elle est restée dans les limites des attentes des traders, et les responsables politiques ont tempéré le mouvement en ne relevant pas le sommet prévu pour les taux.La monnaie néozélandaise s'est éloignée de la résistance autour de sa moyenne mobile de 200 jours, alors que la banque centrale a présenté ses actions comme un prolongement des hausses sans changer ses perspectives.Le marché avait une prévision du taux maximal beaucoup plus élevé que la banque centrale

La Banque du Canada se réunit plus tard ce mercredi et devrait également procéder à sa plus forte hausse depuis 2000, les décideurs monétaires du monde entier commençant à accélérer leurs efforts pour contenir les pressions croissantes sur les prix.

Les traders n'ont pas tenu compte d’un léger durcissement du langage des officiels japonais concernant le yen qui s'affaiblit rapidement, et qui était sous une pression considérable qui a fini par casser un niveau de résistance majeure à 125,86. Le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que le gouvernement surveillait les mouvements des devises avec un sentiment d'urgence.

Le yen a bénéficié d'un moment de répit hier, lorsque les données sur l'inflation américaine, légèrement plus modérées que prévu, ont permis aux obligations de se redresser et aux investisseurs d'espérer que les pressions sur les prix avaient peut-être atteint leur sommet.

Une deuxième baisse mensuelle consécutive des prix des voitures d'occasion a permis à l'IPC de base de progresser de 0,3 % en mars, alors qu'une hausse de 0,5 % était attendue. Mais, étant donné que l'inflation annuelle globale s'est néanmoins établie à 8,5 % et que des hausses de taux rapides sont toujours envisagées, cela n'a pas suffi à faire sortir les investisseurs des positions longues en dollar.

Mardi, le président russe Vladimir Poutine a décrit les négociations de paix comme étant "une situation sans issue", ce qui a également pesé sur l'euro et la livre sterling, qui ont été vulnérables aux inquiétudes concernant les retombées économiques de la guerre.

Le dollar australien et le yuan chinois se sont également légèrement affaiblis après qu'une chute surprise des importations chinoises a renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant l'affaiblissement de la demande. Les nouvelles restrictions dans plusieurs villes chinoises pour lutter contre le Covid inquiètent aussi les investisseurs.

Au Royaume Uni, Le taux d'inflation annuel est passé de 6,2 % en février à 7 % en mars 2022, soit le taux le plus élevé depuis mars 1992. Les chiffres sont supérieurs aux prévisions de 6,7 %.

Inflation en Grande Bretagne :

Le câble casse la barre psychologique des 1,3000

Le câble connait un accès de faiblesse reprenant sa tendance baissière de moyen terme en cassant son support psychologique à 1,3000. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées à la baisse. Les cours pourraient donc s’affaiblir vers le support hebdomadaire datant d’Octobre 2020 à 1,2846.

Une clôture au-dessus des 1,3000 permettrait de tempérer cette lecture négative qui serait neutralisée si le câble parvenait à franchir la moyenne mobile à 34 périodes. La résistance se situe sur 1,3300.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

