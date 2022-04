Morning Meeting Forex : Le dollar dépasse les 100 avant l’inflation; Le dollar yen touche un plus haut de 7 ans

Points clés de l’article :

Pression haussière sur le dollar avant l’inflation

USD/JPY : Le dollar yen rejoint son plus haut niveau de 2015

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,766 0,7374 EUR/AUD Baissier 1,4945 1,4318 EUR/CHF Baissier 1,0402 0,978 Résistance intermédiaire 1,0200 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,1186 1,076 GBP/JPY Haussier 164,6 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,2845 Support mineur 1,3000 NZD/USD Neutre 0,7219 0,6729 Réunion RBNZ demain USD/CHF Neutre 0,9472 0,915 Résistance intermédiaiare 0,9375 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 USD/JPY Haussier 125,85 116,36 Test plus haut 2015

Pression haussière sur le dollar avant l’inflation

L'indice dollar a dépassé les 100, soutenu par des rendements américains élevés avant les données sur l'inflation qui devraient montrer que les prix américains ont augmenté le plus depuis plus de 16 ans, renforçant les attentes d'une politique agressive de resserrement de la Fed.

Les gains récents du dollar par rapport au yen (JPY) ont été les plus frappants. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a refusé mardi de commenter des prix spécifiques sur les marchés des changes, mais a déclaré que le gouvernement surveillait de près le yen et qu'une volatilité excessive et des mouvements désordonnés pourraient avoir un effet négatif sur l'économie et la stabilité financière.

Le dollar a également gagné régulièrement du terrain au cours de la nuit sur le yuan chinois offshore (CNH), atteignant un sommet de deux semaines à 6,390 au début des échanges, avant de se replier.

La force du dollar a été la plus apparente par rapport au yen et au CNH, monnaies des économies dont la banque centrale est accommodante

La Banque du Japon est intervenue à plusieurs reprises pour maintenir les rendements des obligations de référence autour de zéro.

Selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, les prix à la consommation aux États-Unis ont probablement connu en mars la plus forte hausse depuis 16 ans et demi, la guerre en Ukraine ayant fait grimper le coût de l'essence à des niveaux record. Le chiffre sera publié à 14H30.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a augmenté à 2,836%, son plus haut depuis décembre 2018, avant de se stabiliser. Si la progression de ce début de séance se maintient, il s'agira de la huitième séance consécutive de gains pour les rendements de cette maturité.

Ailleurs, l'euro n'a pas été en mesure de conserver les gains de son petit rallye de soulagement lundi après que le dirigeant français Emmanuel Macron ait battu l'opposante d'extrême droite Marine Le Pen au premier tour du scrutin présidentiel. Les investisseurs resteront cependant vigilants, le programme de la candidate d’extrême droite étant jugé très anti business.

Macron semble prêt à revenir au pouvoir après le vote du 24 avril, mais l'ampleur de sa victoire sera probablement bien moindre que lorsqu'il était considéré comme une surprise il y a cinq ans, et probablement suffisamment mince pour que le séisme politique que serait une victoire de Le Pen ne puisse pas être entièrement écarté.

Le dollar australien s'est stabilisé ce matin après quatre séances consécutives de pertes, la baisse des prix du pétrole ayant pesé sur la monnaie liée aux matières premières.

Le dollar néo-zélandais est resté stable, avant une réunion très surveillée de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle une hausse des taux de 50 points de base est envisagée.

USD/JPY : Le dollar yen rejoint son plus haut niveau de 2015

La devise américaine s'échangeait autour de 125,50 yens proche de son sommet de juin 2015 de 125,85. Un dépassement de ce niveau porterait le dollar à son plus haut niveau face au yen depuis 2002.

La tendance reste donc haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Le franchissement du plus haut de 2015 libèrerait un potentiel haussier important vers le plus haut de 2002 à 135,00 yens.

Toutefois, étant donné que le RSI se situe en zone de surachat marquée et tant que 125,85 n’est pas dépassé, un risque de correction existe. Dans ce cas le support se situe sur le niveau de retracement Fibonacci de 38,2% correspondant aussi au denier creux de marché à 121,10.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE