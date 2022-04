EUR/USD : Les Minutes de la BCE attendues après celles de la Fed

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les cambistes attendent les Minutes de la BCE après celles de la Fed

L’aversion au risque et le ralentissement économique devraient continuer à soutenir le dollar

Les perspectives de l’ EUR USD redeviennent baissières

Les cambistes attendent les Minutes de la BCE après celles de la Fed

Le cours de l’EUR/USD marque le pas depuis mercredi en amont de la publication des Minutes de la BCE attendues en début d’après-midi ce jeudi. Les cambistes n’ont pas eu de réaction particulière après celles de la Fed publiées hier soir.

L'EUR/USD est resté à l'équilibre après la publication des minutes de la Fed qui ont confirmé les anticipations des opérateurs. Les responsables américains "sont globalement convenus" de réduire de 95 milliards de dollars mensuels le bilan de la banque centrale et qu'une ou plusieurs augmentations de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pourraient être appropriées lors des prochaines réunions.

Les opérateurs de marché suivront de près le compte rendu de la BCE, dans lequel des détails sur la normalisation de la politique monétaire pourraient être communiqués. Ils surveilleront en particulier les commentaires concernant le bilan de la BCE et les hausses de taux potentielles à venir. Aucune hausse des taux d'intérêt n'est officiellement prévue par les responsables européens d'ici la fin de l'année, tandis que les opérateurs anticipent déjà une première hausse de 10 points de base en juin et six autres d'ici la fin de l'année.

Si la volonté de resserrer la politique monétaire est très claire aux Etats-Unis, elle l'est beaucoup moins en Europe. L’euro pourrait fortement rebondir si la BCE adoptait une posture très agressive en matière de resserrement monétaire, mais ce n’est pas le cas. Le dollar reste donc une devise à privilégier, d'autant qu'il bénéficie de son aspect de valeur refuge dans ce contexte de tensions géopolitiques et de ralentissement économique.

Les perspectives de l’EUR/USD redeviennent baissières

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de court terme de l’EUR/USD sont redevenues baissières en début de semaine après que le taux de change soit sorti par le bas de son biseau ascendant.

L’EUR/USD pourrait à court terme rejoindre son plus bas de début mars à environ 1,08$, atteint au pic des incertitudes géopolitiques autour de l’Ukraine, avant d’éventuellement rebondir. Un repli sous ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière jusqu’au creux de mars 2020 à 1,0635$.

Ces perspectives baissières seraient théoriquement invalidées en cas de rebond au-dessus du récent plus haut à 1,1186$.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE