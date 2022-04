Morning Meeting Forex : Plus haut de 2 ans sur le dollar ; EUR/USD, le risque baissier prédomine

Points clés de l’article :

Le dollar à un plus haut de 2 ans, l’ euro souffre avec les sanctions

EUR/USD : La dynamique baissière refait surface

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,54 AUD/USD Haussier 0,789 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,358 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Rupture support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,123 1,0766 GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,915 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Rebond sur support USD/JPY Haussier 125,85 116,36

Le dollar à un plus haut de 2 ans, l’euro souffre avec les sanctions

Le dollar a atteint son plus haut niveau en près de deux ans mercredi, après avoir bondi dans la nuit à la suite des commentaires plus optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale, tandis que l'euro a souffert de la perspective de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.

L'indice dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six pairs, est monté jusqu'à 99,67 son plus haut depuis mai 2020.

L'indice a progréssé après que Lael Brainard, gouverneur de la Fed, ait déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'une combinaison de hausses des taux d'intérêt et d'une liquidation rapide du bilan amène la politique monétaire américaine à une "position plus neutre" plus tard cette année, avec un nouveau resserrement à suivre si nécessaire. Mme Brainard est normalement considérée comme un décideur plus accommodant.

Les commentaires de Mme Brainard sont la cause immédiate de la remontée des rendements et du raffermissement du dollar que nous observons.

Le rendement américain à 2 ans est à son plus haut niveau depuis janvier 2019, celui à 5 ans à son plus haut niveau depuis décembre 2018, et le rendement de référence à 10 ans est monté à 2,6144 %, son plus haut niveau depuis mars 2019.

L'euro a atteint son plus bas niveau depuis près d'un mois suite aux nouvelles sanctions envisagées contre la Russie. Les sanctions proposées par l'Union européenne interdiraient l'achat de charbon russe et empêcheraient les navires russes d'entrer dans les ports de l'UE, dans le cadre d'une intensification des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine depuis près de six semaines.

Les gains du dollar ont été généralisés. Il a atteint son plus haut niveau de la semaine contre yen, et s'est rapproché du pic de 125,1 atteint en mars. La Banque du Japon maintient les rendements japonais à un niveau bas, et l'écart grandissant entre les rendements américains et japonais pèse sur le yen.

La livre sterling revient en direction des 1,30 USD du mois dernier, son plus bas depuis novembre 2020, tandis que le dollar australien se maintenait proche du pic de près de 10 mois de mardi, après que la Reserve Bank of Australia ait signalé que des taux d'intérêt plus élevés étaient proches.

EUR/USD : La dynamique baissière refait surface

L’euro contre dollar renoue avec sa fragilité. Le rebond de la paire a échoué sur 1,1185 juste au-dessus d’un retracement Fibonacci de 50%. Depuis la paire a affiché des séances baissières qui amènent un test ce matin du petit support sur 1,0900. La rupture ce niveau exposerait l’euro à un retour sur le plus bas de Mars à 1,0806.

Le risque est cependant de voir la devise commune s’enfoncer un peu plus vers la forte zone de support de Mars Avril 2020 dont le point bas se situe sur 1,0630.

La préservation des 1,0900 devra être suivie par une séance haussière pour indiquer un retournement.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

