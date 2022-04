Morning Meeting Forex : La RBA ouvre la porte à une hausse des taux ; l’Aussie (AUD/USD) s’envole

Points clés de l’article :

Le dollar Australien en forte hausse après la RBA, l’ euro un peu plus fragile

AUD/USD : L’Aussie libère un potentiel haussier significatif

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,54 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Franchissement résistance EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4424 EUR/CHF Baissier 1,0402 0,978 Rupture support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Neutre 1,123 1,09 GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,915 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Test support USD/JPY Haussier 125,85 116,36

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois mardi, après que la banque centrale du pays a signalé que des taux d'intérêt plus élevés étaient proches, tandis que l'euro est resté près de son plus bas niveau depuis une semaine, alors que l'on parle de nouvelles sanctions contre la Russie.

L'Aussie était en hausse, son niveau le plus élevé depuis fin juin, après que la Reserve Bank of Australia ait abandonné sa promesse d'être "patiente" sur le resserrement de sa politique, tout en maintenant le taux directeur à un niveau historiquement bas pour le moment, comme cela était largement attendu.

La RBA a abandonné sa promesse de "patience" dans ses prévisions de hausse, ce qui signifie que la RBA va certainement relever son taux directeur au cours des prochains mois, très probablement en juin.

L'euro a peu changé lors de la session asiatique après être descendu hier jusqu'à 1,0960 USD, pour la première fois depuis le 28 mars. Il avait atteint un sommet mensuel de 1,1185 USD quelques jours plus tôt, dans un contexte d'optimisme accru quant à la fin du conflit en Ukraine. La possibilité de nouvelles sanctions contre la Russie pèsent sur la devise européenne. .

Les nouvelles sanctions pourraient inclure des restrictions sur les milliards de dollars d'énergie que l'Europe importe encore de Russie. Le Kremlin a démenti les accusations liées au meurtre de civils.

Les déboires de l'euro ont stimulé l'indice du dollar, qui s'est maintenu près de 99,00. Cet après midi sera dévoilé le PMI non manufacturier aux Etats Unis.

Toutefois, le dollar s'est affaibli à 122,55 yens, suivant largement l'évolution des rendements du Trésor américain à long terme. Il a continué à se consolider autour de 122,5 après avoir reculé d'un sommet pluriannuel de 125,10 le 28 mars.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a exercé une pression supplémentaire sur la paire de devises, en déclarant que le récent rythme d'appréciation était "quelque peu rapide" et que les responsables politiques surveillaient "attentivement" les mouvements. La crainte d’une intervention sur les changes refroidit les opérateurs.

AUD/USD : L’Aussie libère un potentiel haussier significatif

Le dollar australien a franchi une bande de résistance entre 0,7520 et 0,7560 qui avait contenu la progression de l’Aussie ces dernières séances. La tendance haussière induite par des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes est confirmée.

La devise Australienne pourrait maintenant rejoindre le sommet du 10 mai de l’année dernière à 0,7891.

La dynamique positive serait enrayée en cas de retour sous la zone de résistance qui devient support selon le principe de polarité à 0,7520

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes ;

