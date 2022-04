Morning Meeting Forex : Hausse du dollar avant les chiffres de l’emploi ; USD/JPY, la hausse pourrait reprendre

Points clés de l’article:

Le dollar se reprend avant les chiffres de l’emploi

Le dollar yen rebondit sur un ratio Fibonacci

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,54 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Rejet résistance EUR/AUD Neutre 1,5357 1,4564 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 Consolidation sous résistance EUR/USD Neutre 1,123 1,0766 Franchissement résistance 1,1130 GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 Pull back vers droite de polarité GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,915 Doji USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Rebond sur support USD/JPY Haussier 125,85 116,36 Pull back

Le dollar se reprend avant les chiffres de l’emploi

Le dollar a repris sa marche en avant par rapport aux principales devises, reprenant également sa progression face au yen, avant la publication d’un important rapport sur l’emploi aux États-Unis qui pourrait renforcer la possibilité d’une hausse de 50 points de base des taux d’intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

La devise américaine a également bénéficié d’un soutien en raison de son statut de valeur refuge, les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine ayant achoppé, même s’ils devraient reprendre plus tard dans la journée de vendredi.

En milieu de semaine, il avait atteint un creux de quatre semaines et une droite de support à 97,68 , dans le cadre d’une consolidation d’un mois qui faisait suite à une montée vertigineuse vers un sommet de plus de neuf mois à 99,45.

Le prochain comité fédéral de l’open market (FOMC) décidera de la politique monétaire à suivre le 5 mai, l’outil FedWatch du CME Group montrant 71 % de chances d’une augmentation des taux d’un demi-point.

Les économistes prévoient que le rapport du département du travail de vendredi montrera que près d’un demi-million d’emplois ont été créés aux États-Unis le mois dernier, le taux de chômage diminuant et la croissance des salaires s’accélérant.

L’indice dollar pourrait se diriger vers les niveaux des 100 si le rapport s’avérer être plus fort que prévu.

Le dollar yen rebondit sur un ratio Fibonacci

Le dollar yen consolide sa hausse vertigineuse récente. La formation d’un chandelier en forme de doji hier au contact de la moyenne mobile courte à 13 périodes et du retracement Fibonacci de 38,2% donne un signe de stabilisation et pourrait relancer la dynamique haussière si jamais cela était suivi par une séance positive aujourd’hui. . La tendance reste positive en effet au-dessus des moyennes mobiles ascendantes. La paire pourrait revenir sur les plus hauts de Mars puis le plus haut de 2015 à 125,85.

La cassure du ratio Fibonacci de 38,2% prolongerait la correction du dollar contre yen avec un possible retour sur le retracement Fibonacci de 61,8% à 118,66.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE