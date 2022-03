Morning Meeting Forex : L’euro franchit une resistance; l’USD/CAD preserve un support important

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,1 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Rejet résistance EUR/AUD Neutre 1,5357 1,4564 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8285 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 Consolidation sous résistance EUR/USD Haussier 1,123 1,0766 Franchissement résistance 1,1130 GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 Pull back vers droite de polarité GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,926 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Rebond sur support USD/JPY Haussier 125,85 116,36 Pull back

L’euro anticipe une désescalade du conflit

L'euro se situe à son plus haut niveau en un mois face au dollar, après avoir rebondi sur l'espoir que la guerre en Ukraine pourrait entrer dans une nouvelle phase de désescalade, tandis que la chute des prix du pétrole a pesé sur les devises des matières premières et que le yen poursuit son redressement.

La monnaie unique européenne a franchi la résistance importante à 1,1130 et a atteint un sommet d'un mois à 1,1184 USD. Son prochain niveau de résistance se situe à 1,1244 USD. L'euro a été l'un des grands gagnants de ces dernières séances, ce qui reflète en partie les nouvelles positives concernant les tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Lors des pourparlers de paix qui se sont déroulés cette semaine à Istanbul, la Russie a déclaré qu'elle réduirait ses opérations près de Kiev et de la ville septentrionale de Tchernihiv afin d'instaurer la confiance, bien que l'Ukraine et ses alliés occidentaux attendent des gestes concrets.

L'euro pourrait également être guidé par les remarques de l'économiste en chef de la Banque centrale européenne et les chiffres du chômage dans la zone euro, tous deux attendus aujourd’hui, ainsi que par les chiffres de l'inflation vendredi.

Ailleurs, le dollar a grimpé de 0,68% contre la couronne norvégienne, sensible au pétrole, et de 0,3% sur le dollar canadien, alors que les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 dollars le baril à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis libéreront jusqu'à 180 millions de barils de pétrole sur plusieurs mois de leur réserve stratégique de pétrole.

Ces deux monnaies, ainsi que d'autres monnaies liées aux matières premières telles que le dollar australien - qui a chuté hier - ont fortement augmenté ce mois-ci en raison de la flambée des prix des matières premières suite à la guerre en Ukraine.

La hausse des prix des produits de base, en revanche, a été un facteur qui a pesé sur le yen japonais - le Japon étant un importateur net d'énergie - ajoutant aux pressions sur la monnaie causées par un écart croissant entre les rendements des obligations d'État japonaises et américaines.

Le dollar a gagné 6,28% sur le yen en mars, son plus gros gain mensuel depuis novembre 2016. Il est monté jusqu'à 125,1 yens lundi, son plus haut depuis fin 2015, avant de glisser légèrement en milieu de semaine.

USD/CAD : La paire se stabilise au-desuus de 1,2450

La paire USD/CAD (loonie) est revenu tester le support important à 1,2450. La longue mèche basse hier au contact de ce niveau indique la présence d’acheteurs et permet à la paire de se stabiliser.

Les moyennes mobiles de court terme sont orientées à la baisse. La rupture de ce soutien donnerait un signal négatif qui pourrait voir le loonie revenir sur 1,2300.

Pour reprendre une direction haussière la paire doit revenir au-dessus de 1,2593.

Evolution de l’USD/CAD en données quotidiennes :

