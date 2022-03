Morning Meeting Forex : L’avancée des négociations soutient l’euro; EUR/CHF, stabilisation des cours

Points clés de l’article :

Un espoir naissant en Ukraine soutient l’ euro

EUR/CHF : L’euro stoppe sa baisse contre le franc suisse

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,1 Surachat AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4564 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,848 0,8285 EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 Consolidation sous résistance EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 Test résistance GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 Pull back sur droite de polarité GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,926 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 USD/JPY Haussier 125,85 116,36 Pull back

Un espoir naissant en Ukraine soutient l’euro

Le yen, malmené ces dernières séances, a rebondi mercredi, les traders commençant à douter que les autorités japonaises puissent tolérer une faiblesse supplémentaire de la monnaie nippone, tandis que les espoirs d'une avancée dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ont aidé l'euro et entraîné le dollar à la baisse.

L’euro était en hausse venant tester la résistance à 1,1122. Fortement vendu en raison des craintes des retombées économiques de la guerre en Ukraine et du risque de propagation du conflit à l'ouest, l'euro a bénéficié des espoirs de paix. La Russie a déclaré qu’elle diminuerait son action militaire. Les timides bonnes nouvelles concernant la guerre profiteront à l'euro plus qu'à toute autre monnaie étant donné la proximité de l'Europe avec le conflit et sa dépendance à l'énergie russe

Le yen a augmenté de plus de 1% à 121,32 pour un dollar, avec une réunion entre le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ) Haruhiko Kuroda et le Premier ministre Fumio Kishida ajoutant aux spéculations sur le niveau qui pourrait entraînner une intervention face à une baisse du yen. Le yen a perdu plus de 5 % par rapport au dollar en mars.Le risque d'une intervention du ministère des Finances ou de la Banque du Japon demeure si ces mouvements excessifs se poursuivent.

L'écart béant entre une Réserve fédérale hawkish et une Banque du Japon dovish a entraîné la chute du yen et, mercredi, la BOJ a étendu ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts pour défendre un objectif de rendement à 10 ans de 0,25 %.

Le mouvement du yen cette semaine a soulevé la volatilité implicite du dollar/yen au jour le jour à son plus haut depuis l'élection présidentielle américaine en novembre 2020.

Le rouble russe s'est maintenu à 89 pour un dollar, après avoir atteint un sommet mensuel de 83,50 dans les échanges offshore mardi.

L'humeur a également été favorable aux devises sensibles au risque telles que les dollars australien et néo-zélandais.

EUR/CHF : L’euro stoppe sa baisse contre le franc suisse

L’euro franc suisse a rebondi sur la droite de support à 1,0194. La paire se situe dans une zone de neutralité entre ce niveau de soutien et une résistance au-dessus de 1,0360. Le franchissement de ce niveau permettrait de libérer un potentiel haussier la forte zone de résistance composée par la moyenne mobile à 200 périodes et au-delà par la droite de résistance à 1,0700.

A l’inverse, la rupture du support relancerait la baisse vers la parité.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

