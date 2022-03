Morning Meeting Forex : Le yen reste sous pression malgré une respiration

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 84,1 Surachat AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Consolidation sous résistance EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 Résistance intermédiaire 1,4706 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,848 0,8285 EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 164,2 157,7 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,926 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 USD/JPY Haussier 125,85 116,36 Surachat

La politique de la BOJ en question

Le yen s'est légèrement repris après avoir atteint un plus bas de 6 ans, alors que certains traders commencent à voir les risques d'une intervention officielle si la monnaie japonaise continue de chuter.

Le yen a subi une baisse de quelque 7 % au cours du mois de mars, la Banque du Japon (BoJ) s'en tenant à une politique accommodante cette semaine, elle a acheté des obligations pour défendre son objectif de rendement - alors que les banques centrales du reste du monde relèvent leurs taux.

La banque centrale du Japon a acheté pour un peu plus de 500 millions de dollars d'obligations lundi et pour 2 milliards de dollars supplémentaires mardi matin, après avoir promis de procéder à des achats illimités sur le marché jusqu'à jeudi pour défendre son objectif de rendement de 0,25 % sur le 10 ans.

Cette décision, qui témoigne de la détermination du Japon à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, souligne le contraste frappant avec la Réserve fédérale américaine, dont le discours est de plus en plus agressif, et a fait déraper le yen, déjà en chute libre.

La question est de savoir combien de temps la BOJ ca pouvoir maintenir cette politique alors que certains membres de la BOJ voient des signes de pression inflationniste croissante. Certains opérateurs ont commencé à vendre les contrats de taux à 5 ans.

De plus, la faiblesse persistante du yen exacerbe l'inflation en augmentant les coûts d'importation, en particulier pour l'énergie, et beaucoup d’opérateurs estiment que 125 est un niveau clé sur le dollar yen.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que le Japon allait surveiller attentivement les mouvements du marché des changes pour éviter un "mauvais affaiblissement du yen". C’est le seuil qui pourrait déclencher une intervention officielle.

USD/JPY : La zone au-dessus des 125,00 devrait limiter la hausse

Le dollar yen a franchi la forte résistance à 116,36 et accéléré à la hausse vers un point haut hier à 125,10 qui a débouché sur des prises de bénéfice. Le seuil des 125,00 représente un niveau psychologique important avec au-dessus le seuil technique des 125,85, sommet de Juin 2015.

Etant donné que le RSI se situe dans une zone de surachat marquée, les cours pourraient corriger au contact de cette zone. Les niveaux de retracement possibles se situent sur 121,00, 119,80 et surtout le retracement Fibonacci de 61,8% correspondant au plus haut de 2016 sur le niveau de 118,66.

Sous ce dernier seuil, la tendance haussière serait remise en cause.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

