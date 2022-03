EUR/USD : les négociations sur l'Ukraine favorisent le rebond de l’euro

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

L euro porté par les avancées des négociations entre la Russie et l’Ukraine

EUR/USD : l’euro bloque encore sous une résistance majeure

L’euro porté par les avancées des négociations entre la Russie et l’Ukraine

Les avancées notables dans les négociations entre Kiev et Moscou profitent à l’euro, qui s’apprécie nettement face au dollar.

Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré mardi, à l'issue d'une réunion organisée à Istanbul entre négociateurs russes et ukrainiens, que les pourparlers entre Moscou et Kiev avaient enregistré leurs progrès les plus significatifs à ce jour.

La Russie a promis de radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, tandis que le négociateur ukrainien a affirmé que les conditions pour une première rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe sont désormais suffisantes.

L'espoir prend le pas sur les préoccupations liées aux retombées du conflit sur l'économie et les entreprises, illustrées par la dégradation plus marquée qu'attendu du moral des ménages en Allemagne et en France.

Côté macroéconomique, les investisseurs surveilleront les chiffres du PIB du quatrième trimestre mercredi, les données sur les revenus et les dépenses personnelles pour février jeudiet le fameux rapport mensuel sur l’emploi américain vendredi.

EUR/USD : l’euro bloque encore sous une résistance majeure

L’EUR/USD reprend des couleurs mais les prix ne parviennent pas à franchir un seuil clé afin de libérer le potentiel haussier vers les prochaines résistances. Le marché travaille la zone de polarité proche des 1,1125$. Un franchissement de ce seuil conduirait à une poursuite de la reprise haussière et la monnaie unique serait bien orientée pour rallier la borne haute de son canal proche autour des 1,1270$.

Toutefois, si la paire encore est maintenue en échec sur le niveau actuel, les vendeurs pourraient mettre fin au rebond en déclenchant une nouvelle vague de baisse en direction des 1,1000$. Enfin, la cassure de l’oblique haussière renforcerait le mouvement correctif avec un retour vers les 1,0865$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître