Morning Meeting Forex : La BOJ fait chuter le yen; EUR/JPY, franchissement de la résistance

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 97,3 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 Test zone de résistance EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,04 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 137,5 121,7 EUR/USD Baissier 1,1122 1,09 GBP/JPY Haussier 164,2 157,4 GBP/USD Neutre 1,33 1,312 NZD/USD Haussier 0,7219 0,663 USD/CHF Neutre 0,9374 0,926 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2454 Rupture oblique de support USD/JPY Haussier 123,67 116,36

Le yen à un plus bas de 6 ans, la dollar en hausse

Le yen japonais a glissé de près de 1 % pour atteindre son plus bas niveau en six ce matin, après que la Banque du Japon est intervenue pour empêcher les rendements des obligations d'État de dépasser son objectif clé, tandis que la hausse des rendements américains a également poussé le dollar à la hausse par rapport aux autres devises.

La BOJ, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'elle s'engageait à maintenir une politique monétaire souple, a fait lundi deux offres d'achat d'un montant illimité d'obligations d'État d'une durée supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans. La banque centrale cherche à empêcher la hausse des taux d'intérêt mondiaux de pousser les rendements japonais à la hausse.

Le dollar a grimpé d'environ 0,95 % à 123,65 yens, son plus haut niveau depuis décembre 2015. Il a rallié plus de 7 % jusqu'à présent en mars, son plus grand gain mensuel depuis plus de cinq ans.

Le marché considère que la divergence de politique monétaire entre les États-Unis et le Japon est le principal moteur du dollar-yen, donc contrairement aux commentaires faucons de la Fed récemment, l'action de la BOJ donne l'impression que la BOJ reste accommodante, et cela conduit à une hausse du dollar-yen.

Le rendement des Treasuries à 10 ans était en dernier lieu de 2,5567%, son plus haut depuis mai 2019, et en hausse de 6,5 points de base sur la journée, les traders se positionnant pour une série agressive de hausses de taux de la Réserve fédérale américaine.

Le rendement des obligations US à deux ans était de 2,412%, son plus haut depuis avril 2019, ces taux plus élevés soutenant le dollar. L'indice du billet vert progresse contre les devises majeures.

Les chiffres de l'inflation des principales économies européennes et de la zone euro sont attendus à partir de mercredi, ce qui pourrait également affecter la direction de l'euro avec toujours en toile de fond les incertitudes liées à a situation en Ukraine.

Le dollar australien reste toujours soutenu se maintenant ainsi près de son plus haut niveau de la semaine dernière, aidé par la hausse des rendements obligataires australiens et par l'impact à long terme de la hausse des prix des matières premières. Mais un vent contraire pourrait souffler sur l'Aussie en raison de la situation du COVID-19 en Chine, après que Shanghai ait déclaré dimanche qu'elle confinait la ville pour effectuer des tests sur le COVID-19.

Lundi matin, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines à 6,3986 contre le yuan offshore.

EUR/JPY : La paire pourrait rejoindre les plus hauts de janvier 2018

L’euro contre yen accélère à la hausse après avoir franchi une forte zone de résistance à 133,50. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées positivement. La paire se dirige vers le plus haut de Janvier 2018 à 137,50.

Un retour sous la zone 133,20/133,50 qui devient maintenant support selon le principe de polarité invaliderait ce scénario haussier.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

