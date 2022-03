Morning Meeting Forex : Le yen poursuit sa chute; EUR/USD, le biais baissier reste de mise

Points clés de l’article :

EUR/USD : Biais baissier toujours d’actualité sous 1,1122

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 90,3 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 Réunion BNS 9H30 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 158 148,95 GBP/USD Neutre 1,33 1,312 NZD/USD Haussier 0,7219 0,663 USD/CHF Neutre 0,9472 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 123,67 116,36

Le dollar américain est en légère hausse, alors que les monnaies liées aux matières premières ont repris leur souffle après une forte hausse des prix à l'exportation, tandis qu'une reprise du marché obligataire américain a offert peu de réconfort au yen en difficulté.

Sur le plan géopolitique, le président américain Joe Biden participera à un sommet d'urgence de l'OTAN plus tard dans la journée, rencontrera les dirigeants du G7 et s'adressera aux dirigeants de l'Union européenne, les marchés étant à l'affût d'une escalade des sanctions contre la Russie.

Le yen a poursuivi sa baisse pour atteindre son plus bas niveau en six ans à 121,75 par dollar. Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Japon soit à la traîne par rapport aux autres grandes banques centrales qui luttent contre l'inflation. Une Réserve fédérale américaine de plus en plus agressive a encore creusé l'écart entre les deux politiques monétaires, même si la stabilisation du marché du Trésor au cours de la nuit, après quelques séances de ventes brutales, n'a pas semblé aider le yen.

Les moteurs fondamentaux du dollar/yen sont maintenant les taux américains ainsi que la détérioration de la balance courante du Japon en raison des prix élevés du pétrole.

Les Treasuries de référence à 10 ans, qui ont été malmenés par une nouvelle série d’anticipations sur des hausses agressives des taux américains, ont retrouvé leur calme pour se reprendre mercredi, mais le rendement, qui augmente lorsque les prix baissent, est en hausse de plus de 50 points de base ce mois-ci.

L'Aussie semble avoir touché une forte résistance autour de 0,75 $.

Le rouble russe s'est accroché aux gains de mercredi alors que la Russie cherche à obtenir des paiements de gaz en roubles plutôt qu'en dollars.

Aujourd’hui réunion de la banque nationale de Suisse ce matin, commandes de biens durables et PMI aux Etats Unis cet après-midi.

L’euro contre dollar a rejette la droite de polarité à 1,1122 lors de son rebond. La tendance reste négative sous cette résistance importante et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui s’orientent à la baisse. La paire pourrait revenir sur le premier support à 1,0900. La rupture de ce soutien donnerait un signal négatif qui pourrait voir l’euro revenir sur la forte zone de support de Mars/Avril 2020 sous 1,0766.

Le franchissement de 1,1122 serait un signal positif qui mettrait fin à la fragilité de l’euro à court terme avec un possible retour sur la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

