Morning Meeting Forex : Le dollar australien garde les faveurs des investisseurs ; Le GBP/USD face à une zone d’obstacles

Points clés de l’article :

Le dollar australien soutenu, le yen vendu

GBP/USD : Le rebond va faire face à plusieurs obstacles

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 90,3 81,55 Objectif atteint/Surachat AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 Objectif atteint EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 163,9 148,95 GBP/USD Neutre 1,32 1,2846 NZD/USD Haussier 0,722 0,663 USD/CHF Haussier 0,9472 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 123,67 113,5

{GUIDE|HOW_TO_TRADE_EURUSD}}

Le dollar australien soutenu, le yen vendu

Le dollar australien a progressé et le yen japonais a poursuivi sa chute mercredi, les marchés étant devenus plus positifs sur les actifs plus risqués et les prix élevés des matières premières ayant stimulé la demande pour les devises dont les pays sont exportateurs.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2015 par rapport au yen, après avoir gagné 8 % en mars jusqu'à présent. Par rapport au dollar, le dollar australien a touché un plus haut de quatre mois et demi en début de séance ce matin en Asie.

Les marchés boursiers européens et américains se sont redressés mercredi, car, hormis les matières premières, les investisseurs ont ignoré les inquiétudes concernant l'impact économique et commercial de la guerre en Ukraine.

Les prix élevés des matières premières sont toutefois une mauvaise nouvelle pour le yen, car le Japon importe la majeure partie de son énergie, ce qui creuse le déficit commercial du pays. Le différentiel entre les taux américains et japonais accentue aussi la vulnérabilité du yen au choc actuel des matières premières.

Le rendement du taux de référence américain à 10 ans se situe à 2,4026 % ce matin toujours soutenu par le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jérôme Powell lundi qui a ouvert la porte à une hausse des taux d'intérêt de plus de 25 points de base lors des prochaines réunions de politique monétaire afin de lutter contre l'inflation.

Powell lui-même doit s'exprimer à nouveau plus tard dans la journée, dans le cadre d'une semaine chargée en déclarations des membres de la politique de la Fed.

Cependant, la hausse des rendements américains a eu peu d'effet sur le dollar, les investisseurs affirmant qu'une grande partie de la hausse est déjà dans les prix.

La livre sterling a touché 1,3298 USD, son plus haut niveau contre le dollar depuis près de trois semaines. Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni est passé de 5,5 % en janvier à 6,2 % en février 2022, dépassant ainsi les prévisions du marché de 5,9 %. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé depuis mars 1992, l'augmentation du coût de l'énergie et des denrées alimentaires continuant à peser sur le niveau de vie. Toutefois la livre subit des prises de bénéfices ce matin.

GBP/USD : Le rebond va faire face à plusieurs obstacles

La livre contre dollar a effectué un pull back depuis son point bas sur le niveau psychologique des 1,3000. La paire est confrontée dans sa reprise à un noyau de résistance entre les retracements Fibonacci de 50% à 1,3320 et 61,8% à 1,3382.

La tendance de moyen terme reste baissière sous la moyenne mobile à 200 périodes qui a fait office de barrage dans les tentatives de reprise ces derniers mois. Un échec sur la zone de résistance pourrait relancer la dynamique négative.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE