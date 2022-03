Morning Meeting Forex : Powell renforce les anticipations de hausse des taux; L’USD/JPY au-delà des 120,00

Points clés de l’article :

La faiblesse du yen s’accentue contre l’ensemble des devises

USD/JPY : Vers les sommets de 2015

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 90,3 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 158,2 148,95 Test résistance GBP/USD Baissier 1,32 1,2846 NZD/USD Neutre 0,69 0,663 Test MM200 USD/CHF Haussier 0,9472 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 123,67 113,5

La faiblesse du yen s’accentue contre l’ensemble des devises

Le dollar a été soutenu par les propos de J. Powell renforçant les anticipations de hausse de taux, tandis que les investisseurs restent vendeurs yen et l'ont envoyé sous le niveau psychologique de 120 alors que la Banque du Japon semble de plus en plus isolée dans sa position de politique monétaire accommodante .

Le yen a atteint son plus bas niveau en six ans à 120,45 à Tokyo. Il a perdu plus de 4 % par rapport au dollar ce mois-ci en raison de la hausse des rendements américains et de la détérioration de la balance commerciale, qui aspirent les liquidités de la troisième plus grande économie du monde.

Le yen s’est affaibli également contre les autres devises majeures, l'euro atteignant son plus haut niveau en cinq semaines à 132,33, tandis que la monnaie japonaise s'est effondrée à son plus bas niveau en quatre ans face à l'Aussie et à son plus bas niveau en six ans et demi face au franc suisse.

Le Japon doit maintenir une politique monétaire ultra-accommodante de peur que l'inflation ne nuise à l'économie, a déclaré mardi le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, ce qui contraste fortement avec les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

L'augmentation des prix de l'énergie et la hausse des rendements du Trésor américain sont deux mauvaises nouvelles pour le yen japonais.

M. Powell a fait grimper les rendements américains à des sommets pluriannuels en évoquant la possibilité d'une hausse des taux de 50 points de base. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont évolué de manière à donner une probabilité de deux chances sur trois d'une hausse de 50 points de base en mai et prévoient désormais que le taux de référence - actuellement inférieur à 0,5 % - dépassera 2,5 % en 2023.

Les rendements du Trésor à deux ans, cinq ans, 10 ans et 30 ans ont tous atteint leur plus haut niveau depuis 2019 ce matin, creusant l'écart avec les rendements japonais.

Le yuan chinois a également subi une certaine pression et a reculé par rapport aux sommets atteints en début de mois, les investisseurs attendant les promesses d'assouplissement monétaire. Il s'est échangé pour la dernière fois à 6,3648 par dollar sur le marché intérieur.

Bien que la banque centrale chinoise ait laissé les taux de base des prêts à 1 an et 5 ans inchangés ... lundi, les investisseurs s’attendent toujours à ce que la (Banque populaire de Chine) abaisse à nouveau le ratio de réserves obligatoires de 50 pb, dès le premier trimestre 2022

USD/JPY : Vers les sommets de 2015

Le dollar yen a repris une forte tendance haussière depuis le franchissement de la résistance à 116,36. La paire dépasse le niveau psychologique des 120,00 avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la hausse. La probabilité la plus forte est maintenant de voir le dollar yen rejoindre la résistance à 123,67 correspondant au plus haut de Novembre/Décembre 2015.

Toutefois une respiration n’est pas exclue avant d’atteindre cet objectif compte tenu d’un RSI en nette zone de surachat.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE