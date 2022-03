Morning Meeting Forex : Le yen reste faible ; l’EUR/CHF a retracé 61,8% de sa baisse

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 89 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 Résistance intermédiare 131,90 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 158 148,95 GBP/USD Neutre 1,3195 1,2857 NZD/USD Neutre 0,69 0,663 Test MM200 USD/CHF Haussier 0,9472 0,909 Pull back USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 120 113,5

Baisse du yen et hausse du dollar australien toujours d’actualité

Le yen a étendu sa baisse ce matin et l'euro et la livre sterling étaient en légère baisse , les investisseurs attendant les remarques du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell dans la journée et d'autres décideurs de banques centrales cette semaine pour obtenir des indices sur la politique monétaire.

Le dollar a légèrement grimpé contre le yen, jusqu'à 119,3 yens, défiant le pic de six ans de 119,39 touché vendredi. Le dollar a terminé la semaine dernière en hausse de 1,6 % par rapport à la devise japonaise.

La dynamique de l'inflation au Japon est très différente de celle observée avec d'autres grandes économies. Par conséquent, la sortie de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon reste assez éloignée.

En revanche, la banque centrale américaine a relevé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base la semaine dernière, pour la première fois depuis la pandémie.

Les opérateurs se concentrent désormais sur la vitesse et l'ampleur des futures hausses de taux, alors que les responsables de la banque tentent de freiner l'inflation galopante.

Une série de discours des décideurs de la Fed cette semaine, dont le coup d'envoi sera donné par M. Powell lundi, pourrait fournir quelques indices. Au moins un intervenant de la Fed est attendu chaque jour cette semaine et Powell lui-même fera une autre apparition mercredi.

Les marchés anticipent de nouvelles hausses de taux lors des réunions suivantes de la Fed, les prix indiquant une probabilité de près de 90 % d'au moins 75 points de base de hausse lors des réunions de mai et juin de la Fed.

Des attentes aussi élevées ont permis au dollar de grimper régulièrement au début de l'année, mais avec plusieurs augmentations de la Fed déjà prévues, il pourrait avoir du mal à poursuivre sa hausse, au moins sur le même rythme.

Le yen a également atteint son plus bas niveau en quatre ans par rapport au dollar australien, qui a bénéficié de la hausse des prix des matières premières. La hausse du dollar australien est l’autre facteur marquant de la semaine dernière. Il pourrait se rapprocher des 0,7500 contre le billet vert.

Enfin l’évolution de l'euro apparaît lié à l'orientation future de la guerre en Ukraine, qui a réduit les prévisions de croissance économique européenne.

À court terme, les discours prononcés cette semaine par plusieurs responsables politiques de la Banque centrale européenne, dont la présidente Christine Lagarde, pourraient également jouer un rôle.

Une réunion de la Banque centrale norvégienne est également à l'ordre du jour en Europe cette semaine, avec une hausse des taux attendue là aussi.

EUR/CHF : La paire se situe dans une zone de neutralité à court terme

L’euro contre franc suisse a effectué un retracement de 61,8% de sa vague de baisse. La paire reprend sa respiration et se situe sur le ratio de 50% dans une situation neutre à court terme avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sans tendance.

Cependant, le chandelier de retournement de vendredi pourrait donner lieu à une baisse vers le ratio de 38,2% et le point bas du 11 mars sur 1,0200. Sous ce dernier seuil, la baisse de moyen terme reprendrait vers la parité.

Le franchissement du point haut de la semaine dernière à 1,0400 serait un signal positif pour un test de la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1,0550.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

