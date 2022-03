EUR/USD : l’euro menacé par la situation en Ukraine, les PMI et Jerome Powell cette semaine

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ EUR USD attend des nouvelles en Ukraine, les PMI et Jerome Powell

Le président de la Fed devrait continuer à préparer le marché à une accélération du resserrement monétaire

L’EUR/USD marque le pas à l’intérieur d’un triangle ascendant

L’EUR/USD consolide depuis près de deux semaines après s’être planté à un plus bas de près de deux ans à 1,08$ au début du mois de mars à la suite de l’invasion russe en Ukraine. Les opérateurs ont repris quelque peu confiance dans la situation en Ukraine, comme en témoigne le net rebond des indices européens qui a permis d’effacer la chute post-invasion.

Le risque d’une nouvelle baisse de l’euro semble toutefois dominer étant donné que le récent rebond depuis le plus bas n’est pas justifié par une amélioration concrète de la situation en Ukraine. La monnaie unique se maintient 2% plus haut que son plus bas du début du mois alors que la guerre se poursuit et que les nombreuses discussions entre les Russes et Ukrainiens depuis deux semaines n’ont toujours pas permis de progrès quelconque vers un accord de paix.

Par ailleurs, les PMI flash du mois de mars publiés en fin de semaine ont plus de chances de décevoir. En effet, les consensus sont le plus souvent en retard par rapport à la situation de l’économie en étant trop pessimistes en période de reprise et trop optimistes en période de ralentissement. Des PMI inférieurs aux attentes fragiliseraient les perspectives économiques, ce qui pénaliserait les devises les plus cycliques telles que l’euro et le dollar australien.

Enfin, les cambistes surveilleront également les interventions de Jerome Powell dans les médias ce lundi et mercredi, qui pourraient continuer à préparer le marché à une accélération du resserrement monétaire. Le président de la Fed et d’autres membres du FOMC pourraient donner leur opinion sur ce que devrait faire la Fed lors de la prochaine réunion à savoir une possible hausse des taux de 50 points de base et le début d’une réduction du bilan de la banque centrale. De telles annonces renforceraient le dollar et feraient pression sur les autres devises majeures.

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD marque le pas à l’intérieur d’un triangle ascendant à court terme. La sortie de ce triangle donnera le prochain tempo.

Une sortie par le haut ouvrirait la voie à un rebond de l’euro jusqu’aux plus hauts de l’année à environ 1,15$ tandis qu’une sortie par le bas ouvrirait la voie à un repli au creux du début du mois à environ 1,08$.

