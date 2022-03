Morning Meeting Forex : Le Yen toujours faible après la BOJ ; AUD/USD, le dollar australien se dirige vers 0,7500.

Points clés de l’article :

Le yen reste faible après la confirmation de la politique ultra accommodante de la BOJ

AUD/USD : Les vents sont favorables pour le dollar australien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 89 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 Test résistance GBP/JPY Haussier 158 148,95 GBP/USD Neutre 1,3195 1,2857 test résistance NZD/USD Neutre 0,69 0,663 USD/CHF Haussier 0,9472 0,909 Pull back USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 120 113,5

Le yen reste faible après la confirmation de la politique ultra accommodante de la BOJ

Le dollar américain se dirige vers sa première semaine de baisse en six semaines par rapport aux principales devises, se maintenant près de son plus bas niveau hebdomadaire, les investisseurs continuant à évaluer l'impact du début du cycle de resserrement des taux de la Réserve fédérale cette semaine. Le Comité fédéral de l'open market a relevé les taux mercredi et signalé l'équivalent d'une augmentation d'un quart de point à chacune de ses six réunions restantes de cette année, laissant les investisseurs s'interroger sur l'ampleur du resserrement monétaire que l'économie peut supporter.

Un axiome bien connu du marché, qui veut que l'on vende le dollar dès le premier relèvement des taux de la Fed, circule avec un élan supplémentaire après l'échec de la reprise du dollar dans le sillage du FOMC indiscutablement hawkish de cette semaine

Le billet vert, valeur refuge, a également perdu du terrain, tandis que l'euro en a profité, car les opérateurs sont restés optimistes quant à la fin de la guerre en Ukraine, les pourparlers se poursuivant entre Moscou et Kiev, même si les progrès enregistrés jeudi n'étaient pas évidents. Le sentiment s'est également amélioré après que la Russie ait évité le défaut de paiement de sa dette libellée en dollars.

Dans le même temps, la livre sterling a légèrement progressé surmontant le contrecoup des commentaires pessimistes de la Banque d'Angleterre après avoir relevé les taux pour la troisième fois consécutivement. La BoE a adouci son discours sur la nécessité de futures hausses de taux, passant de "probablement appropriées" à "peut-être appropriées". (Voir par ailleurs)

Le yen est resté proche de son plus bas niveau en six ans après que la Banque du Japon ait laissé inchangés les paramètres de sa politique ultra-accommodante ce matin, comme prévu, faisant ainsi figure d'exception parmi les banques centrales des pays développés qui sortent des mesures d'urgence mises en place pour lutter contre la pandémie.

AUD/USD : Les vents sont favorables pour le dollar australien

Le dollar Australien profite d’un taux de chômage bas et de la hausse des matières premières. Les chandeliers des 3 premiers jours de la semaine constituent une étoile du matin, configuration positive au contact d’une oblique ascendante.

La hausse peut se poursuivre vers le plus haut récent à 0,7441 et au-delà vers la zone de résistance au-dessus de 0,7500. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes s’orientent à la hausse et confirment donc cette lecture positive.

Ce scénario positif serait invalidé sous 0,7284.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE