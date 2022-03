Morning Meeting Forex : La Fed hausse ses taux; EUR/JPY, le yen en baisse contre les devises majeures

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 88,5 81,55 AUD/USD Neutre 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 Fin du rebond EUR/CHF Neutre 1,0445 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Haussier 133,5 121,7 Franchissement résistance 130,00 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Haussier 158 148,95 GBP/USD Neutre 1,3195 1,2857 NZD/USD Neutre 0,69 0,663 Rejet MM200 USD/CHF Haussier 0,9472 0,909 Doji USD/CAD Neutre 1,2957 1,2587 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 120 113,5 Plus haut de 6 ans

La Fed confirme sa politique de resserrement monétaire agressif

Le yen est resté bloqué à son plus bas niveau en six ans par rapport au dollar et reste faible contre les autres devises, alors qu'une hausse des taux accompagnée de perspectives optimistes de la part de la Réserve fédérale américaine a montré à quel point la Banque du Japon est susceptible d'être en retard sur le resserrement de la politique mondiale.

En augmentant le taux cible des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux pour la première fois depuis 2018. Les projections de ses responsables politiques, qui prévoient jusqu'à six hausses supplémentaires cette année, ont été encore plus agressives que prévu.

L'écart entre les rendements de référence du Trésor à 10 ans et les rendements des obligations japonaises à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis près de 2 ans et demi, à 1,99 %.

L'euro, qui a bénéficié de l'espoir d'une avancée dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, a bondi de plus de 1% par rapport au yen dans la nuit et de plus de 0,7% par rapport au dollar pour s'établir à 1,1050 à l’ouverture des marchés européens .

La livre sterling était en hausse , alors que les cambistes attendent ce midi la réunion de la Banque d'Angleterre qui devrait augmenter ses taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive. Le marché se concentrera sur toute nouvelle réflexion des décideurs de la banque pour jongler avec les pressions de l'inflation et du ralentissement de la croissance.

Ailleurs, les discussions sur un compromis entre Moscou et Kiev concernant le statut de l'Ukraine en dehors de l'OTAN ont ravivé les espoirs d'une fin négociée des combats et exercé une légère pression à la baisse sur le dollar en général.

Le dollar australien a franchi sa moyenne mobile de 200 jours à 0,7314 $ après des données sur l'emploi meilleures que prévu. Le chômage australien est descendu à des niveaux jamais vus depuis 2008.

EUR/JPY : Le Yen pénalisé par la politique accommodante de la BOJ

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a minimisé ce matin les chances que l'inflation atteigne l'objectif de 2 % et a plaidé en faveur du maintien d'une politique monétaire ultra-accommodante. La banque centrale du Japon se réunit demain matin.

Le yen a atteint 119,13 pour un dollar dans la nuit, son plus bas niveau depuis début 2016, et était dernièrement à 118,75. Il a chuté de 1,6 % par rapport à l'Aussie mercredi et a encore glissé jeudi à un plus bas de quatre ans de 87,05 yens par Aussie.

Les différentiels de taux d'intérêt et la position du Japon en tant qu'importateur de matières premières suggèrent la possibilité d'un potentiel de hausse supplémentaire pour l'USD/JPY cette année mais aussi pour l’EUR/JPY étant donné un probable resserrement monétaire en Europe. .

L’euro contre yen a bondi dépassant la forte résistance sur 130,00 qui était composée de la moyenne mobile à 200 périodes, un retracement Fibonacci de 61,8%. Ce niveau psychologique devient maintenant support. Le scénario principal est donc de voir la paire revenir sur les plus hauts de l’année à 133,16.

Un retour sous 130,00 remettrait en causse cette lecture positive.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

