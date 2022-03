GBP/USD : Baisse de la livre après la réunion de la BOE

Points clés de l’article :

Hausse des taux mais un ton plus modéré sur les perspectives économiques

GBP/USD : Chandelier d’hésitation au contact d’une droite de polarité

La Banque d'Angleterre a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la troisième réunion consécutive, mais a adopté un ton plus modéré, car le conflit entre la Russie et l'Ukraine devrait maintenir l'inflation à un niveau élevé pendant plus longtemps et déprimer la croissance.

Le comité de politique monétaire de la Banque a voté à 8 contre 1 en faveur d'une nouvelle hausse de 0,25 point de pourcentage de son principal taux d'escompte, le portant à 0,75 %.

L'inflation au Royaume-Uni atteignait déjà son plus haut niveau en 30 ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait bondir les prix de l'énergie et exercera une pression à la hausse sur les projections d'inflation de la banque centrale.

"Les pressions inflationnistes mondiales vont encore se renforcer considérablement au cours des prochains mois, tandis que la croissance des économies qui sont des importateurs nets d'énergie, dont le Royaume-Uni, devrait ralentir", a déclaré la Banque dans son rapport de jeudi.

La Banque s'attend désormais à ce que l'inflation augmente encore dans les mois à venir pour atteindre environ 8 % au deuxième trimestre de 2022, et peut-être même davantage plus tard dans l'année.

Compte tenu de l'étroitesse du marché du travail et de la persistance des pressions intérieures sur les coûts et les prix, le Conseil de Politique Monétaire a également déclaré qu'"un nouveau resserrement modeste de la politique monétaire pourrait être approprié dans les mois à venir".

Evolution des taux directeurs en Grande Bretagne :

La livre a rejeté une droite de polarité sur 1,3200 mettant fin au rebond de 48 heures. Le chandelier du jour avec une longue mèche haute indique en effet le retour des vendeurs dans le sens de la tendance négative en vigueur depuis mi-février. Les cours doivent se stabiliser sur la zone de support de Novembre Décembre 2020 autour de 1,3100 afin d’éviter un nouvel accès de faiblesse.

La baisse des cours sous le plus bas de la séance d’aujourd’hui à 1,3087 ferait craindre une baisse vers les plus bas récent à 1,3000 avant l’objectif technique sur 1,2850.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Analyse technique

