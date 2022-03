USD/JPY : le yen à un plus bas de 5 ans face au dollar

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

Le yen continue de sous-performer les principales devises. La monnaie japonaise a été la plus sous-performante de toutes les principales devises au cours de l'année écoulée, tombant à son plus bas niveau depuis 5 ans par rapport à la devise la plus forte des 12 derniers mois, le dollar.

Le yen est pénalisé par le simple fait que la faible inflation empêche la Banque du Japon (BoJ) de resserrer sa politique monétaire. Contrairement aux autres banques centrales occidentales, il est encore peu probable que la BoJ cherche à normaliser sa politique monétaire de sitôt étant donné la faible inflation du pays (0,5 %).

Le yen devrait donc continuer à perdre du terrain par rapport aux autres grandes monnaies dans les mois à venir, ce qui permettra à l'économie japonaise de se remettre plus rapidement de la crise en exportant davantage, mais aussi d'importer de l'inflation. En effet, une monnaie plus faible a un impact inflationniste, surtout lorsque les sources d'énergie du pays sont importées (pétrole, gaz, charbon).

Il ne serait donc pas surprenant de voir l'inflation japonaise s'accélérer dans les prochains mois, surtout avec la récente flambée des prix des matières premières, mais il reste difficile d'imaginer un retour de l'inflation vers l'objectif de 2% de la BoJ rapidement.

L’USD/JPY revient tester une résistance majeure à 118 avant la Fed

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de l’USD/JPY est redevenue haussière en 2021 après le dépassement d’une oblique baissière pluriannuelle qui venait chercher les pics majeurs du taux de change depuis 2017.

L’USD/JPY revient désormais tester son pic de 2017 à environ 118,30 qu’il devrait dépasser pour les raisons expliquées. Un dépassement de ce seuil serait un signal technique en faveur d’une poursuite de la tendance haussière et la prochaine résistance majeure à surveiller serait le pic de 2015 à environ 125.

La Fed pourrait accentuer la tendance haussière de l’USD/JPY ce soir. La Réserve fédérale ne devrait pas surprendre en remontant ses taux de 25 points de base, mais le FOMC pourrait drastiquement revoir à la hausse ses anticipations de hausses des taux pour les années à venir et Jerome Powell pourrait se montrer particulièrement hawkish compte tenu de l’inflation plus persistante que prévu aux Etats-Unis.

