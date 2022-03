Morning Meeting Forex : Les devises de la zone Asie en baisse ; EUR/USD, stabilisation au-dessus de 1,0900

Points clés de l’article :

Baisse du yen , du yuan et de l’Aussie

EUR/USD : L’ euro consolide dans une tendance baissière

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 Test résistance AUD/USD Neutre 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,4425 Pull back EUR/CHF Neutre 1,0366 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Neutre 130 121,7 Test MM200 + Fibo 61,8% EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Neutre 153,3 148,95 GBP/USD Baissier 1,3645 1,2857 Rupture support 1,3110 NZD/USD Neutre 0,69 0,663 Rejet MM200 USD/CHF Neutre 0,9472 0,909 Franchissement résistance 0,9368 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 118,66 113,5 Test résistance

Baisse du yen, du yuan et de l’Aussie

Le yen est resté sous pression mardi et l'euro a légèrement progressé alors que les négociations entre les négociateurs russes et ukrainiens se poursuivaient, mais les mouvements ont été plus modérés que ces derniers jours, l'attention du marché étant tournée vers la réunion de la Fed cette semaine.

La Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux pour la première fois depuis la pandémie lors de sa réunion qui s'achève mercredi, les traders cherchant à obtenir des indications sur le rythme des futures hausses de taux.

Les marchés anticipent une hausse de 25 points de base lors de cette réunion, selon l'outil Fedwatch du CME, mais les anticipations ont augmenté pour indiquer une probabilité de 70 % d'une hausse plus importante de 50 points de base lors de sa réunion suivante en mai, en raison des préoccupations concernant l'inflation.

La déclaration et la conférence de presse du président Powell après la réunion auront une influence sur les anticipations du marché pour une hausse de 50 points de base en mai et au-delà, et cela aura un impact sur le dollar américain intraday.

Le yen est tombé jusqu'à 118,44 par dollar mardi, un nouveau plus bas de cinq ans, sa récente glissade ne montrant aucun signe d'arrêt.

Le contraste entre la hausse des taux de référence aux États-Unis et la faiblesse des taux au Japon devient de plus en plus évident à mesure que la Fed commence à resserrer sa politique, notamment avec la réunion de la Fed et de la Banque du Japon cette semaine.

Le retour du sentiment de risque sur les marchés, en partie grâce aux indices d'une fin négociée de la guerre en Ukraine, a également enlevé une partie du soutien à la devise japonaise, valeur refuge.

Les délégations russes et ukrainiennes ont tenu une quatrième série de pourparlers lundi, mais aucune nouvelle avancée n'a été annoncée. Les discussions devaient reprendre aujourd’hui, offrant un coup de pouce à l'euro, fortement impacté par les dégâts économiques attendus du conflit.

La monnaie commune européenne était en hausse aidée aussi par la chute des prix du pétrole étant donné la dépendance actuelle de l'Europe au pétrole et au gaz russes.

Les traders surveillaient également le yuan chinois, qui a touché un plus bas de près de trois mois, alors qu'une résurgence des cas de COVID-19 assombrit les perspectives économiques du pays.

Le dollar australien était aussi sous pression après avoir dégringolé de 1,5% lundi, pénalisé par l'arrêt de la flambée des prix des matières premières qui l'avait fait grimper au début du mois. La situation en Chine pèse également sur le dollar australien.

EUR/USD : L’euro consolide dans une tendance baissière

L’euro contre dollar se maintient au-dessus d’un petit support sur 1,0900 mais reste sous les moyennes mobiles de court terme descendantes. La tendance reste en effet négative et la cassure de ce soutien déclencherait probablement un retour sur la zone de support avec la possibilité d’inscrire un nouveau point bas sous 1,0700.

Entre 1,0900 et la résistance à 1,1122 l’euro se situe dans une phase de consolidation.

Le scénario baissier serait invalidé au-dessus de la forte zone de résistance à 1,1122, retracement Fibonacci de 50%, MM34 et droite de polarité.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE