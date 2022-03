Morning Meeting Forex : Le dollar en hausse avant les banques centrales; EUR/CHF, le rebond face à une résistance importante

Points clés de l’article :

Le dollar en forte hausse, détente des devises matières premières

EUR/CHF : L’ euro franc suisse face à une forte zone de résistance

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 Test résistance AUD/USD Neutre 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5155 1,4425 Pull back EUR/CHF Baissier 1,03 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Neutre 130 121,7 Retracement Fibonacci 50% 128,80 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Neutre 153,3 148,95 GBP/USD Baissier 1,3645 1,2857 Rupture support 1,3110 NZD/USD Neutre 0,69 0,663 Rejet MM200 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Test résistance USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 118,66 113,5 Franchissement résistance 116,36

Le dollar a atteint son plus haut niveau en cinq ans contre le yen, les traders s'attendant à ce que la Réserve fédérale américaine commence à relever ses taux, tout en considérant que la Banque du Japon reste accommodante.

Les matières premières et les devises liées aux matières premières se sont détendues sur fond d'espoirs de progrès dans les pourparlers de paix Russie-Ukraine.

Le dollar a touché 117,88 yens dans les échanges asiatiques, son plus fort niveau depuis janvier 2017, au début d'une semaine chargée en réunions de banques centrales aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon.

Le conflit ukrainien ne devrait pas empêcher la BoE et la Fed de relever leurs taux dans la semaine à venir, tandis que la BOJ laissera ses taux inchangés. A moins d'une désescalade significative du conflit ukrainien, le dollar devrait rester plus fort contre l’ensemble des devises.

Les contrats à terme tablent sur six à sept hausses de taux aux États-Unis, de 25 points de base chacune, cette année, et six en Grande-Bretagne, la guerre en Ukraine accentuant les pressions inflationnistes mondiales. Cependant le Royaume Uni étant exposé à un choc de l’offre russe, il pourrait y avoir une surprise sur les perspectives de la BOE.

En revanche, la Banque du Japon devrait rester pessimiste lors de sa réunion de cette semaine, les responsables politiques tentant de stimuler la faible reprise économique du pays après la pandémie.

Une lueur d'espoir de progrès vers la paix est apparue après que la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman ait déclaré que la Russie a montré des signes qu'elle pourrait être disposée à avoir des négociations substantielles sur l'Ukraine, ce qui a fait baisser les devises des matières premières lundi, mais la livre sterling et l'euro restent sous pression. Toutefois le franc suisse s’est détendu.

La pression sur les obligations n'a pas faibli et le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, a atteint son plus haut niveau depuis deux ans et demi, à 1,8090 %, et les taux de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis un mois, à 2,0

L’euro contre franc suisse se situe dans une tendance baissière. Le retracement effectué depuis son point bas à 0,9972 s’est heurté à un noyau de résistance sur 1,0300 constituée par un ratio Fibonacci de 50%, la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes et à une droite de polarité.

Tant que les cours restent sous cette résistance, le risque est d’assister à une reprise de la baisse vers le plus bas de la semaine dernière et au-delà vers le support hebdomadaire à 0,9785.

Le franchissement de l’obstacle serait un signal de fin de baisse avec un possible retour sur 1,0460.

