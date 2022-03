Morning Meeting Forex : La BCE surprend; USD/JPY, sommet de 5 ans

Points clés de l’article :

USD/JPY : Le franchissement des 116,36 libère un potentiel haussier

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5568 1,4425 EUR/CHF Baissier 1,036 0,978 EUR/GBP Neutre 0,848 0,7565 EUR/JPY Baissier 130 121,7 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Neutre 153,3 148,95 GBP/USD Neutre 1,3645 1,314 Test support NZD/USD Neutre 0,722 0,663 Test MM200 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5 Test résistance

L’euro reste stable malgré une BCE hawkish, le dollar soutenu par les chiffres de l’inflation

Le dollar a atteint un nouveau sommet de cinq ans face au yen ce matin après un solide rapport sur l'inflation américaine, tandis que l'euro a eu du mal à se maintenir, le virage faucon de la Banque centrale européenne étant contrebalancé par les risques de croissance émanant de la crise ukrainienne.

Le billet vert est monté jusqu'à 116,60 yens dans les premiers échanges, son plus haut niveau depuis janvier 2017. Le dollar est en hausse de 1,5% sur le yen cette semaine, son plus gros gain hebdomadaire depuis octobre.

Le dollar-yen est conduit par le différentiel de taux d’intérêts entre les Etats Unis et le Japon qui a été renforcé hier par les chiffres de l’inflation US . Le contraste entre une BOJ en attente et une Fed prête à monter ses taux soutient la paire USD/JPY.

La Réserve fédérale et la Banque du Japon ont toutes deux des réunions de politique générale la semaine prochaine, mais alors que la Fed est pratiquement certaine de relever les taux à partir de leur niveau le plus bas, la Banque du Japon devrait rester une exception et conserver une position accommodante sur la politique monétaire, ce qui pèsera sur le yen.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont bondi de 7,9 % en glissement annuel en février, soit la plus forte hausse annuelle en 40 ans, avant même que la flambée des prix des matières premières provoquée par la guerre en Ukraine n'ait produit tous ses effets.

L'euro a peu changé à 1,1005 $. Il a terminé la journée de jeudi en baisse de 0,8 %, mais au cours de la journée, il a atteint la résistance de 1,1122 USD et est descendu jusqu'à 1,0975 USD.

Le message plus hawkish de la BCE a exercé une pression haussière temporaire sur l'euro, mais elle a été de très courte durée, ce qui nous montre que les nouvelles en provenance de l'Ukraine sont aussi importantes que la décision de la BCE.

La BCE a déclaré jeudi qu'elle mettrait progressivement fin à ses mesures de relance au troisième trimestre, ouvrant la porte à une hausse des taux d'intérêt avant la fin de 2022 pour lutter contre l'inflation galopante.

Elle a également légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine, et a relevé ses attentes en matière d'inflation, alors que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que le conflit constituait un "tournant pour l'Europe", qui freinerait la croissance mais stimulerait l'inflation.

Les pourparlers entre les ministres des affaires étrangères de l'Ukraine et de la Russie, jeudi, n'ont guère permis de progresser vers la fin d'une guerre qui en est à sa troisième semaine.

La guerre a également pesé sur la livre sterling, qui a touché 1,3070 dollar, près de son plus bas niveau depuis 16 mois.

Les dollars australien et néo-zélandais ont perdu un peu de terrain vendredi, après leur récent rallye fulgurant dû à la hausse des matières premières

Le dollar contre yen a franchi la résistance à 116,36 confirmant la reprise de la tendance haussière après une consolidation de plusieurs semaines. Les cours se dirigent vers le plus haut de 2016 à 118,66 prochain objectif. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées positivement.

Cette lecture positive serait invalidée si les cours cassaient une oblique légèrement haussière reliant les plus bas de février.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

