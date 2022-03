Morning Meeting Forex : EUR/USD, Fort rebond de l’euro avant la BCE

Points clés de l’article :

Réunion de la BCE et rencontre diplomatique aujourd’hui

EUR/USD : L’ euro confronté à une forte zone de résistance autour de 1,1120

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,7245 EUR/AUD Baissier 1,5568 1,4425 EUR/CHF Baissier 1,036 0,978 EUR/GBP Neutre 0,85 0,7565 EUR/JPY Baissier 130 121,7 Test MM200 EUR/USD Baissier 1,1122 1,0766 GBP/JPY Neutre 153,3 148,95 GBP/USD Neutre 1,3645 1,314 Etoile du matin NZD/USD Neutre 0,722 0,663 Test MM200 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5

L'euro a conservé ces gains lors de la session asiatique, après avoir enregistré sa plus forte hausse journalière en près de six ans, suite à une réunion entre les ministres des affaires étrangères de l'Ukraine et de la Russie et à la détente des prix du pétrole qui ont calmé la panique récente sur les marchés.

Les traders attendent une réunion de la Banque centrale européenne plus tard cet après-midi pour tout signe sur la façon dont l'invasion de l'Ukraine par la Russie affectera la politique monétaire. Les chiffres de l'inflation américaine sont également attendus, ce qui pourrait alimenter les réflexions pour la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'euro s'échangeait à 1,1050 dollar, en baisse de 0,2 % après avoir bondi de 1,6 % mercredi, sa meilleure journée depuis juin 2016, parallèlement aux gains des actions européennes et à un repli des obligations. La monnaie commune a touché un plus bas de 22 mois à 1,0804 dollar en début de semaine, lestée par l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur la croissance européenne.

Les gains d’hier sont liés à un certain optimisme avant la réunion aujourd’hui entre les ministres des affaires étrangères de Russie et d'Ukraine - la première depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a deux semaines - et aux informations selon lesquelles l'Union européenne discute de l'émission d'obligations pour financer les dépenses en matière d'énergie et de défense.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères a toutefois prévenu que ses attentes concernant les discussions étaient faibles.

Les investisseurs suivront de près la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à l'issue de la réunion de politique générale de la banque centrale, attendant de voir comment la BCE évalue le risque d'une hausse de l'inflation et d'une croissance économique européenne plus faible causée par la guerre

L'indice des prix à la consommation des États-Unis est également à l'ordre du jour. Les économistes interrogés par Reuters prévoient que l'IPC a grimpé de 7,9% sur un an en février, contre 7,5% en janvier, même si cette donnée ne montrera qu'un impact préliminaire de la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit. Ce chiffre donnera une idée de la marge de manœuvre dont dispose la Fed

EUR/USD : L’euro confronté à une forte zone de résistance autour de 1,1120

L’euro contre dollar a bondi pour retracer 38,2% de la vague de baisse de février. Le long chandelier haussier hier laisse entrevoir une poursuite du rebond vers la forte zone de résistance composée par le retracement Fibonacci de 50% et de la droite de polarité sur 1,1122. La paire pourrait consolider à très court terme vers 1,1000 avant d’aller vers cet objectif.

Toutefois la tendance reste baissière sous la zone de résistance et une rupture de la moitié de la bougie d’hier à 1,0996 relancerait la dynamique négative.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

