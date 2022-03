Forex : Revue des devises européennes impactées par le conflit : EUR, CHF, SEK, PLN, HUF, RUB

Points clés de l’article :

Les marchés des devises n'ont pas échappé aux pertes abruptes et aux fluctuations sévères observées dans les autres classes d'actifs ces dernières séances, et les stratèges modifient leurs plans de jeu à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice de volatilité des devises de la Deutsche Bank a grimpé vers 10 % mardi matin en Europe, son plus haut niveau depuis avril 2020, au début de la pandémie de Covid-19.

Glissement de l'euro

L'euro est hausse par rapport au dollar ces dernières heures, alors qu'une partie de la fuite vers les actifs refuges s'est atténuée, mais il était toujours en baisse de plus de 4 % par rapport au billet vert depuis le début de la guerre, alors que le conflit s'intensifie et que l'attention se porte sur les approvisionnements énergétiques européens. La monnaie commune a glissé de plus de 1 % lundi pour conclure sa plus forte baisse sur trois jours depuis mars 2020.

A la lumière des évènements sombres actuels, Il convient de revoir à la baisse les anticipations des changes sur l’euro. Il existe un potentiel de baisse jusque sur le bas de la zone de support à 1,0637 tant que la paire évolue sous 1,1122. Cependant beaucoup de risques ont été intégré par les investisseurs. A moins de voir une extension du conflit militaire Ukrainien à toute l’Europe, la devise européenne devrait se reprendre graduellement par la suite au cours du deuxième trimestre.

En effet, Le conflit militaire a jeté une large incertitude sur les perspectives macroéconomiques de la région, mais même si les retombées nuisent aux perspectives de croissance de la zone euro, cela n'entraînerait pas nécessairement une dépréciation durable de l'euro, car la Banque centrale européenne pourrait s'inquiéter de l'impact sur l'inflation, tandis que les gouvernements pourraient répondre à la crise par un assouplissement budgétaire.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Le franc suisse comme rempart

L'EUR/CHF a été très réactif aux développements de l'Ukraine jusqu'à présent, en raison du statut de valeur refuge traditionnelle du franc suisse. Toutefois, le risque d'une intervention de la Banque nationale suisse pour stopper l'appréciation de la monnaie a probablement augmenté maintenant.

L’euro contre franc suisse a touché la parité avant de rebondir. Ce rebond technique devra franchir le retracement Fibonacci de 50% et surtout la forte zone de résistance sur 1,0360, retracement Fibonacci de 61,8% et droite de polarité, pour être durable.

Sous cette dernière zone, la baisse de l’euro contre franc suisse pourrait reprendre et rejoindre le support technique à 0,9785 dans une configuration classique en 3 phases A,B,C.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Les devises d’Europe de l’ Est et la couronne suédoise chutent

Les autres devises européennes sont encore plus fortement impactés par le conflit. L'euro reste relativement fort par rapport au zloty polonais (PLN), à la couronne suédoise (SEK), au forint hongrois (HUF). La proximité avec l’Ukraine et l’appartenance à l’ex bloc soviétique mettent les devises d’Europe de l’Est sous pression avec le risque de voir Poutine vouloir reconstituer son empire. Même la couronne suédoise se retrouve fortement impactée

Evolution de l’EUR/SEK en données quotidiennes :

L’effondrement du rouble

Le rouble russe a perdu plus de 64 % par rapport au dollar depuis le début de l'année pour atteindre un plancher record, en grande partie à cause de la sévérité surprenante des sanctions occidentales imposées à la Russie et à son système financier, qui visaient à isoler Moscou de l'économie mondiale.

Le gel effectif de la capacité de la Banque centrale de Russie à utiliser ses masses de réserves de change, dont la majorité était libellée en euros et détenue auprès de banques de l'UE, a joué un rôle essentiel dans l'ampleur de la baisse de la semaine dernière.

Le point de départ favorable de la position de change extérieure de la Russie avant l'invasion, l'absence d'une interdiction totale et immédiate des importations de combustibles fossiles russes par l'UE et le doublement du taux d'intérêt de référence à 20 % ont quelque peu atténué l'ampleur du mouvement du USDRUB.

Cependant la Russie semble maintenant proche d’un défaut de paiement avec la fuite des investisseurs

