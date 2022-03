Morning Meeting Forex : L’euro à un plus bas de 22 mois ; AUD/USD, le dollar australien poursuit sa hausse

Points clés de l’article :

L’ euro en chute à l’ouverture, les devises matières premières plébiscitées

AUD/USD : Le dollar australien progresse vers 0,7500

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 AUD/USD Haussier 0,755 0,699 EUR/AUD Baissier 1,62 1,4425 EUR/CHF Baissier 1,0605 0,978 EUR/GBP Neutre 0,85 0,7565 Rupture support 0,8280 EUR/JPY Baissier 133,5 121,7 Test MM200 EUR/USD Baissier 1,15 1,0766 GBP/JPY Neutre 158,25 148,95 GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 NZD/USD Neutre 0,722 0,663 Test MM200 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5

L'euro a chuté à son plus bas niveau depuis 22 mois face au dollar, tandis que les devises liées aux matières premières ont atteint des sommets de plusieurs mois, la guerre en Ukraine ayant fait exploser les prix du pétrole et alimenté les craintes d'un choc stagflationniste qui pourrait frapper l'Europe.

L'euro a perdu jusqu'à 1 % à 1,0822 dollar dans les échanges asiatiques, son plus bas niveau depuis mai 2020, avant de se stabiliser autour de 1,0880 dollar au début des échanges européens. Il est en baisse de près de 4% depuis que la Russie a commencé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Il est également passé sous la parité contre franc suisse pour la première fois depuis que les Suisses ont abandonné leur ancrage à l'euro en 2015, atteignant 0,9970.

Les contrats à terme sur le pétrole, qui ont bondi de plus de 20 % la semaine dernière, sont à des sommets jamais vus depuis 2008, les États-Unis et l'Europe envisageant d'interdire les importations russes. Le blé a atteint son plus haut niveau en 14 ans.

Les dollars australien et néo-zélandais, devises liées aux matières premières, continuent leur progression pour atteindre des sommets de quatre mois.

L'entrecroisement des pipelines de la Russie à travers l'Ukraine indique simplement à quel point une grande partie de l'Europe est devenue dépendante de l'énergie russe et ce n'est pas quelque chose que l'on peut inverser rapidement. Les perspectives de croissance européenne sont beaucoup plus sombres.

L'euro est tombé lundi à un plus bas de 15 mois contre yen et a touché son plus bas depuis mi-2016 contre livre . Par rapport au dollar australien, l'euro a perdu plus de 10 % en un mois environ.

Les combats en Ukraine se sont intensifiés au cours du week-end et les tentatives de cessez-le-feu pour permettre aux civils d'évacuer la ville assiégée de Marioupol semblent avoir échoué jusqu'à présent.

Le conflit et les sanctions occidentales sévères contre la Russie ont fait chuter les actifs russes et monter en flèche les prix des exportations russes telles que les métaux précieux, le pétrole et le gaz, à un moment où l'économie mondiale était déjà aux prises avec des pressions inflationnistes. Le rouble russe s'est à peine échangé sur le marché interbancaire, les chambres de compensation cessant de régler les transactions. Il a été coté en chute libre pour la dernière fois à 126,50 par dollar.

Tout compte fait, il s'agit d'un autre gros choc d'approvisionnement qui vient s'ajouter aux impacts persistants du COVID, avec de graves conséquences inflationnistes.

La livre sterling a également été pondérée par la morosité sur les perspectives de l'Europe et est tombée à un plus bas de deux mois contre dollar.

Ailleurs en Asie, la roupie indienne a atteint un niveau record, car les prix élevés du pétrole vont probablement creuser les déficits commerciaux et des comptes courants. Le won sud-coréen est tombé à son plus bas niveau depuis 21 mois.

L'indice du dollar américain a atteint un sommet de 22 mois à 99,220. La semaine dernière, les données ont montré que le chômage américain est tombé à son niveau le plus bas en deux ans, à savoir 3,8 %, alors que les données sur l'inflation de cette semaine devraient montrer une croissance annuelle stratosphérique de 7,9 %.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi.

AUD/USD : Le dollar australien progresse vers 0,7500

Le dollar Australien, recommandé à l’achat jeudi, se dirige vers son objectif au-dessus de 0,7500. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées positivement et l’Aussie a franchi sa moyenne mobile à 200 périodes. La paire a dépassé une résistance intermédiaire sur 0,7370 confirmant sa dynamique positive.

Un retour sous l’ancienne résistance à 0,7280 qui devient support selon le principe de polarité invaliderait cette lecture positive.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

