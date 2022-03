EUR/USD : l’euro chute, le risque de récession augmente en Europe

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ euro chute suite à l’émergence d’un risque de récession en Europe

L’EUR/ USD pourrait poursuivre sa chute jusqu’à 1,06

Les monnaies européennes ont accéléré leur chute ces derniers jours, l'euro et la livre atteignant leur plus bas niveau depuis près de deux ans face au dollar, alors que le risque de récession, totalement improbable il y a encore quelques jours, s'est considérablement accru. En effet, l'économie européenne est menacée par une contraction de son activité en raison de la flambée des prix des matières premières et de l'énergie, qui devrait contraindre de plus en plus d'industriels à interrompre leur production.

L'indice CRB en euros, un indice composite de l'énergie, des métaux et des produits agricoles, affiche désormais une hausse record de 75 % sur un an. Plus les prix des matières premières resteront élevés, plus le risque de contraction de l'activité économique sera grand, ce qui mettrait la BCE en très mauvaise posture.

Graphique mensuel du CRB Index en euros :

La Banque centrale européenne aurait le choix entre soutenir l'économie en prolongeant sa politique monétaire accommodante, mais au risque d'alimenter davantage l'inflation, ou ralentir l'inflation en normalisant sa politique monétaire, mais au risque de ralentir davantage l'économie.

Une chose est sûre, l'euro devrait rester très volatil dans cet environnement incertain. La monnaie unique devrait rester sous pression tant que la situation géopolitique en Ukraine et la flambée des matières premières ne s'amélioreront pas.

L’EUR/USD pourrait poursuivre sa chute jusqu’à 1,06

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la semaine dernière a été marquée par une reprise de la tendance baissière de fond de l’EUR/USD après plusieurs semaines de consolidation au-dessus de 1,1180$. L’EUR/USD a enfoncé ce seuil et dégringolé de 3% jusqu’à 1,09$ la semaine dernière.

Aucun signal ne vient suggérer un rebond ce qui laisse à penser que le taux de change pourrait poursuivre son repli. Le prochain support à surveiller sera le creux de mars 2020 à 1,0635$ atteint au début de la pandémie.

